CCP. Medidas "equilibradas" mas restrição de mobilidade vai afetar comércio

João Vieira Lopes é crítico de uma subida do salário mínimo por "acordo político". Fotografia: Paulo Sranger/Global Imagens

"Estas medida parecem-nos medidas equilibradas na linha que tínhamos defendido, nomeadamente, na concertação social, que fossem proporcionais à situação e a cada zona do país. Neste caso, incide sobre os concelhos o que nos parecem medidas equilibradas. Naturalmente, as restrições de horários, mas sobretudo de mobilidade, vão ter influencia em tudo o que são estabelecimentos de comércio e serviços", diz João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), ao Dinheiro Vivo, às novas medidas de contenção da pandemia anunciadas este sábado em conselho de ministros extraordinário.

"O teletrabalho, o apelo às pessoas para se resguardarem tem essas consequências, o que se compreende", diz.

"Vamos ver o impacto no negócio, a retoma estava a ser lenta no geral, quer no comércio, quer na restauração. Teremos de analisar que medidas teremos que avançar em termos económicos para mitigar a situação, vai dependendo de quanto tempo se mantiverem este tipo de medidas", comenta.

O governo devia fazer uma campanha proativa de responsabilização, por mais medidas que se tomem há sempre aqui um componente importante de decisão pessoal

A situação será realidade de 15 em 15 dias, podendo os concelhos listados variar. António Costa admitiu ainda discutir com o Presidente da República sobre o tema do Estado de Emergência. Acredita que daqui a 15 dias serão anunciadas medidas mais restritivas?

"Estas medidas, a experiência demonstrou, que só tem efeito passado 15 dias. O Primeiro Ministro falou na questão do mês de novembro ser decisivo, o que nos tem sido transmitido da parte do Governo é que só mesmo em situações de descontrolo da pandemia é que se irá avançar para medidas mais radicais, como Estado de Emergência, recolher obrigatório etc", diz. "Julgo que se vai se fazer um esforço durante este mês para se fazer o achatamento da curva", reforça.

"Vivemos no século da comunicação e o Governo devia atua de uma forma muito eficaz, coordenada e muito massiva em termos de comunicação", seja nos media, seja nas redes sociais, diz João Veira Lopes. "O governo devia fazer uma campanha proativa de responsabilização, por mais medidas que se tomem há sempre aqui um componente importante de decisão pessoal", diz.