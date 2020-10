CCP. Medidas "equilibradas" mas restrição de mobilidade vai afetar comércio

João Vieira Lopes é crítico de uma subida do salário mínimo por "acordo político". Fotografia: Paulo Sranger/Global Imagens

"Estas medida parecem-nos medidas equilibradas na linha que tínhamos defendido, nomeadamente, na concertação social, que fossem proporcionais à situação e a cada zona do país. Neste caso, incide sobre os concelhos o que nos parecem medidas equilibradas. Naturalmente, as restrições de horários, mas sobretudo de mobilidade, vão ter influencia em tudo o que são estabelecimentos de comércio e serviços", diz João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), ao Dinheiro Vivo, às novas medidas de contenção da pandemia anunciadas este sábado em conselho de ministros extraordinário.

"O teletrabalho, o apelo às pessoas para se resguardarem tem essas consequências, o que se compreende", diz.

"Vamos ver o impacto no negócio, a retoma estava a ser lenta no geral, quer no comércio, quer na restauração. Teremos de analisar que medidas teremos que avançar em termos económicos para mitigar a situação, vai dependendo de quanto tempo se mantiverem este tipo de medidas", comenta.

A situação será realidade de 15 em 15 dias, podendo os concelhos listados variar. António Costa admitiu ainda discutir com o Presidente da República sobre o tema do Estado de Emergência. Acredita que daqui a 15 dias serão anunciadas medidas mais restritivas?

"Estas medidas, a experiência demonstrou, que só tem efeito passado 15 dias. O Primeiro Ministro falou na questão do mês de novembro ser decisivo, o que nos tem sido transmitido da parte do Governo é que só mesmo em situações de descontrolo da pandemia é que se irá avançar para medidas mais radicais, como Estado de Emergência, recolher obrigatório etc", diz. "Julgo que se vai se fazer um esforço durante este mês para se fazer o achatamento da curva", reforça.