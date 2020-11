CCP pede triplo dos apoios para evitar fecho de um quinto das empresas do sector

João Vieira Lopes é crítico de uma subida do salário mínimo por "acordo político". Fotografia: Paulo Sranger/Global Imagens

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defende que é insuficiente o apoio de 750 milhões de euros para os sectores mais afetados pelas novas restrições à atividade resultantes da pandemia, defendendo que este deve subir para o triplo do valor, sob pena de um quinto das empresas do comércio a retalho e serviços ao consumidor fecharem portas no início do próximo ano.

Numa nota emitida esta quarta-feira, a organização liderada por João Vieira Lopes afirma ter levado a cabo uma avaliação das medidas adotadas pelo governo em resposta à imposição do estado de emergência em mais de uma centena de concelhos do país com impacto no funcionamento do comércio.

Na comunicação, a CCP manifesta "preocupação face à situação económica da generalidade das empresas do comércio e serviços, em especial das PME, e o seu descontentamento com a reduzida dimensão dos apoios previstos para as empresas", estimando que para mitigar os prejuízos decorrentes da presente situação serão necessários entre a 10 a 15 mil milhões de euros.

A CCP admite que "o país não tenha condições para assumir apoios desta dimensão", mas avança uma série de sete medidas sem as quais "poderão encerrar até ao final de janeiro do próximo ano, no mínimo, uma em cada 5 empresas do comércio a retalho e serviços ao consumidor", defende.

Entre as propostas está a elevação do valor de subsídios a fundo perdido do programa Apoiar.pt, com uma dotação prevista de 750 milhões de euros, dos quais 200 milhões de euros deverão ser afetados à restauração, de acordo com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. A CCP defende a necessidade de "triplicar os valores previstos", que subiriam assim para 2,25 mil milhões de euros.

As candidaturas poderão ser feitas a partir de dia 25 na plataforma Balcão 2020, mas já é possível fazer o registo de adesão para obter os apoios, destinados a micro e pequenas empresas do comércio, restauração e atividades culturais com quebras de faturação mínimas de 25%.

O apoio pode chegar aos 7500 euros para microempresas, e 40 mil euros para pequenas empresas, sendo majorado para os negócios de animação noturna. Os apoios para bares e discotecas podem ira até aos 11 250 euros para microempresas, e até aos 60 mil euros no caso de pequenas empresas.

Além desta medida, a CCP defende que é necessário "assegurar o perdão de 50% das rendas comerciais entre abril de 2020 e março de 2021".

No passado fim de semana, o ministro da Economia referiu já que o governo está neste momento a ponderar medidas para apoio ao arrendamento não habitacional.

A CCP entende também que deve haver "um regime especial de pagamento em prestações dos principais impostos sem vencimento de juros e sem necessidade de apresentação de garantias", assim como a "criação de um regime especial de pagamento, em 12 prestações, das retenções na fonte do IRS e contribuições e quotizações para a segurança social, sem vencimento de juros e necessidade de apresentação de garantia, como medida de fomento à manutenção de postos de trabalho".

A organização considera também que deve haver uma medida para que a entrega de valores de IVA pagos pelos consumidores e à guarda dos comerciantes seja "correspondente ao IVA efetivamente cobrado" e apela ainda à "redução de custos de contexto ao nível fiscal, em particular, suspensão das obrigações administrativas relativas ao SAF.T e QR Code".

Por fim, a CCP lista também a proposta de um "incentivo ao abate de veículos em fim de vida".