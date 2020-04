CCP. Regime para sócios-gerentes “é claramente insuficiente”

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP, defende que o regime de apoio aos sócios-gerentes é “claramente insuficiente”. Na segunda-feira, o Governo enviou para promulgação pelo Presidente da República um decreto com alterações ao regime de apoio extraordinário dos trabalhadores independentes, alargando agora os benefícios aos sócios-gerentes sem trabalhadores por conta de outrem.

“A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP, considera que o regime de apoio aos sócios gerentes que resulta do Decreto-Lei n.º 12-A/2020 de 6 de abril é claramente insuficiente, não respondendo de todo ao que têm sido as preocupações desta Confederação com um universo muito significativo de empresários que se viram na obrigação de encerrarem ou suspenderem atividade por determinação administrativa”, indica a CCP em comunicado.

A confederação liderada por João Vieira Lopes aponta que este regime não apoia os sócios-gerentes “quando a empresa tenha algum trabalhador por conta de outrem. Ora, quem conhece a realidade do nosso tecido empresarial sabe que, por norma, a empresa funciona com um ou dois sócios com o apoio de pelo menos um trabalhador”. Pelo que, “excluir estas situações é deixar de fora muitos empresários, precisamente aqueles que maiores custos têm que assumir, decorrentes, nomeadamente, da existência de contratos de trabalho”.

Além disso, este regime aplicado aos sócios-gerentes “peca” por estabelecer o limite de 60 mil euros de faturação. “É um valor muito baixo e que esquece que a facturação é muito variável consoante o subsector de actividade a que respeita”.

“A CCP considera que a generalidade dos pequenos empresários continua sem qualquer tipo de apoio que contribua para minimizar o impacto desta crise”, remata a CCP em comunicado.