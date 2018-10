CCP. Salário mínimo acima dos 600 euros só com “incentivos às empresas”

A Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP) “preparou-se” para o aumento de 3,4% do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 600 euros no próximo ano. Aceitar um valor acima desse montante só com “incentivos às empresas”, garante o presidente João Vieira Lopes, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena no programa Conversa Capital.