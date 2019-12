CDS diz que saldo e crescimento “coincidem” com esboço enviado a Bruxelas

O CDS-PP revelou esta terça-feira que o cenário macroeconómico apresentado pelo ministro das Finanças na reunião sobre o Orçamento do Estado para 2020 é “condizente” com o plano orçamental enviado pelo Governo para Bruxelas em outubro.

“Aquilo que nos foi transmitido é que este cenário era condizente com o cenário já apresentado pelo governo reportado a Bruxelas. O que nos foi dito é que coincidia com o esboço”, adiantou a deputada centrista Cecília Meireles, depois do encontro com Mário Centeno, no Parlamento.

No dia 16 de outubro, Lisboa enviou para a Comissão Europeia (CE) um esboço do plano orçamental em que prevê um défice de 0,1% este ano e um saldo nulo em 2020. No documento que mereceu reservas da CE, a equipa de Mário Centeno aponta para um crescimento económico de 1,9% este ano, mantendo as previsões incluídas no Programa de Estabilidade, em abril. Porém, para o próximo ano as previsões foram revistas em alta, estimando uma evolução de 2% do PIB.

Em relação ao peso da dívida no PIB, o Executivo antecipa 119,3% do PIB este ano e 116,3% do PIB no próximo, quando no Programa de Estabilidade apontava para 118,6% e 115,2%, respetivamente. Ou seja, o ritmo de redução é mais lento do que o inicialmente projetado.

“Exigentes na gestão dos serviços públicos”

Na reunião desta terça-feira, no âmbito do Estatuto do Direito de Oposição, o ministro das Finanças está a receber os partidos da oposição, acompanhado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

O CDS-PP foi o quarto a ser recebido na sala do Governo no Parlamento, uma delegação composta pelos deputados Cecília Meireles e João Almeida.

“Aquilo que é preciso aqui é que sejamos exigentes na gestão dos serviços públicos. A ideia de que para termos serviços públicos a funcionar é preciso mais e mais dinheiro não é uma ideia correta”, assinalou a líder parlamentar centrista, acrescentando que “muitas vezes na saúde é possível, com menos dinheiro e através da contratualização com o setor social, nós termos serviços públicos a funcionar melhor”, conclui.

Ainda no setor da saúde, Cecília Meireles reconheceu que o CDS “partilha algumas preocupações”, olhando “com algum ceticismo”, lembrando que houve “medidas a não serem executadas”. O partido manifestou também preocupação e em relação ao Fundo de Resolução. “É um problema que se tem vindo a repetir mas que o CDS não deixará de fiscalizar. Primeiro temos de ver o OE”, indicou a deputada.

Atualizada às 12h40 com mais declarações da deputada Cecília Meireles.