CDS-PP: Eleições "logo, logo que possivel" ou a 9 ou 16 de janeiro

Líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos © André Luís Alves / Global Imagens

O CDS-PP já esteve reunido com o Presidente da República e apelou à realização de eleições legislativas antecipadas o quanto antes. Francisco Rodrigues dos Santos não quis comentar, por outro lado, a situação interna do partido no dia em que Adolfo Mesquita Nunes anunciou que deixava o partido após 25 anos de filiação.

Começando por citar uma frase de Francisco Sá Carneiro - histórico líder social democrata - e "tantas vezes repetida por líderes do CDS-PP: 'Em primeiro lugar o País, depois o Partido e só no fim as circunstância pessoais de cada um", Francisco Rodrigues dos Santos alinha com os indícios deixadas já pelo Presidente da República e quer eleições legislativas "logo, logo", o mais tardar a meio de janeiro de 2022.

"Atendendo ao calendário político, que o Presidente da República vem anunciando ao País através das suas declarações públicas, não só o CDS-PP concorda com ele, como acredita que as eleições se devem realizar logo, logo que possível - utilizando a expressão do PR - apontando ou para o dia 9 de janeiro ou 16 de janeiro", afirmou o líder do CDS após o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações transmitidas pela RTP3.

O dia 16 de janeiro é também apontado pelo Chega e pelo PEV como uma das melhores opções para a realização de eleições legislativas embora, no caso do PEV, o partido defenda que o chumbo da proposta de Orçamento não obriga à dissolução da Assembleia da República. Ainda assim, dizem, se o Presidente, tal como tem indicado, decidir pela convocação de eleições, meados de janeiro é uma das melhores datas.

Inês de Sousa Real também já esteve em audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, e após o encontro a líder do PAN defendeu que "é importante que, o quanto antes, se a Assembleia for dissolvida que se convoquem as eleições e que a data eleitoral não fique refém de interesses de partidos, que neste momento também têm os seus atos eleitorais pendentes porque o País não pode andar a reboque dos interesses partidários". Inês Sousa Real deixou ainda claro que, se a data escolhida for dia 16 de janeiro, o PAN vai estar preparado. Por outro lado, a Iniciativa Liberal, o primeiro partido ouvido por Marcelo Rebelo de Sousa, não quer eleições antes do final de janeiro.

Francisco Rodrigues dos Santos defendeu que a convicção do partido é que "o País não pode esperar", pelo que "as eleições legislativas devem ser marcadas o quanto antes". "A vida interna dos partidos não deve condicionar todo o interesse nacional e a necessidade de termos um governo estável, capaz de iniciar a recuperação social e económica", afiançou.

"Não será pela parte do CDS-PP que o País não terá um governo o mais rapidamente possível, não terá um Orçamento o mais rápido possível que permita iniciar recuperação económica e social. O CDS não será um impedimento à vida democrática de Portugal e estará empenhado em ser parte da solução".

O líder centrista garantiu ainda aos jornalistas que o "partido está preparado, está mobilizado, e entende que Portugal não pode esperar porque a minha convicção pessoal é que estas circunstâncias obrigam-nos a todos a colocar o País à frente do nosso partido".

Questionado pelos jornalistas sobre nomeadamente a saída do partido de Adolfo Mesquita Nunes, o líder do CDS-PP não quis comentar, alegando que o Palácio de Belém não era o local indicado.