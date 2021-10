CDS-PP: Eleições "logo, logo que possivel" ou a 9 ou 16 de janeiro

Líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos © André Luís Alves / Global Imagens

O CDS-PP já esteve reunido com o Presidente da República e apelou à realização de eleições legislativas antecipadas o quanto antes. Francisco Rodrigues dos Santos não quis comentar, por outro lado, a situação interna do partido.

Começando por citar uma frase de Francisco Sá Carneiro - histórico líder social democrata - e que "tantas vezes repetida por líderes do CDS-PP: 'Em primeiro lugar o País, depois o Partido e só no fim as circunstância pessoais de cada um", Francisco Rodrigues dos Santos alinha com os indícios deixadas já pelo Presidente da República e quer eleições legislativas o mais tardar a meio de janeiro de 2022.

"Atendendo ao calendário político, que o Presidente da República vem anunciando ao País através das suas declarações públicas, não só o CDS-PP concorda com ele, como acredita que as eleições se devem realizar logo, logo que possível - utilizando a expressão do PR - apontando ou para o dia 9 de janeiro ou 16 de janeiro", afirmou o líder do CDS após o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações transmitidas pela RTP3.