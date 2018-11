CDS também quer IRS atualizado à taxa de inflação

O CDS quer que os escalões de IRS sejam atualizados à taxa de inflação em 2019. O partido apresentou esta sexta-feira as propostas de alteração para o Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019). Ao todo são 130 medidas que vão dos impostos, à habitação, passando pelos incentivos para o Interior do país.

Os centristas juntam-se assim ao PCP na tentativa de obrigar o governo a atualizar os escalões, sendo que no debate da manhã, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garantiu que “não faz sentido” uma vez que foi feita a reforma que entrou em vigor este ano e que aumentou o número de escalões de cinco para sete. António Mendonça Mendes explicou que os efeitos dessa reforma ainda vão ser sentidos em 2019

Para o CDS trata-se “de eliminar um aumento encapotado do IRS”, referiu a deputada Cecília Meireles, acrescentando que “se os escalões não forem atualizados naturalmente que os vencimentos que forem atualizados à taxa de inflação pagarão mais imposto.”

A eliminação do “adicional” do Imposto sobre os Combustíveis de 2016, a eliminação do regime simplificado criado no ano passado para os trabalhadores independentes e o não englobamento dos rendimentos dos estudantes-trabalhadores foram algumas das medidas destacadas pelo CDS-PP na área dos impostos.