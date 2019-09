Ceetrus investe 4 milhões no novo posicionamento da marca Alegro

A Ceetrus Portugal, proprietária e gestora dos cinco centros comerciais Alegro, está a investir quatro milhões de euros no reposicionamento da marca Alegro, anunciou hoje a empresa da Associação Familiar Mulliez (AFM).

A Ceetrus Portugal, antiga Immochan, aposta assim no reposicionamento da marca dos centros comerciais Alegro no país e na transição do Forum Sintra e Forum Montijo para Alegro Sintra e Alegro Montijo, num investimento global de quatro milhões de euros que está já em execução e que se estende até ao próximo ano, refere a empresa em comunicado.

A gestora de centros comerciais explica que o ‘rebranding’ da marca Alegro, que já conta com 12 anos de existência, está a ser acompanhado pela apresentação de uma nova identidade visual, nova assinatura e posicionamento.

O conjunto de ativos em questão foram adquiridos em 2018 pela gestora de centros comerciais do grupo Auchan, que no mesmo ano mudou o nome de Immochan para Ceetrus.

Com a adaptação dos centros do Montijo e Sintra, a Alegro passou a ser a marca que possui mais centros comerciais sob o mesmo nome em Portugal, num total de cinco ativos, sendo que no último ano, a Ceetrus Portugal comprou aqueles dois centros comerciais num negócio que envolveu 411 milhões de euros e que contou igualmente com o Sintra Retail Park.

No próximo ano, o projeto de melhoria destes espaços “irá continuar”, refere a Ceetrus Portugal, lembrando também que o posicionamento “Alegro é o lugar onde se vive o aqui e o agora, suporta a nova identidade visual da marca, onde se acrescentam sorrisos”.

O novo logotipo é “a cara do Alegro” e é composto por elementos gráficos que representam as áreas de atuação em cada espaço: “Eat (sorriso), Relax (círculo) e Play (triângulo)”.

O Alegro Montijo vai receber uma ciclovia, um parque de estacionamento coberto, novas zonas de descanso, um parque infantil interior modernizado, uma zona de restaurantes renovada e uma aposta em soluções de produção de energia e serviços de mobilidade mais sustentáveis.

Já o Alegro Sintra contará com quartos de banho (WC) modernizados, um novo acesso à zona de restauração, novas zonas de descanso e a criação de um parque infantil interior.

A Ceetrus, empresa da Associação Familiar Mulliez, com mais de 40 anos de experiência é investidor, promotor e gestor imobiliária de projetos mistos, e possui em Portugal 13 espaços comerciais, incluindo os cinco centros comerciais Alegro, o Sintra Retail Park e as Galerias Comerciais Auchan.