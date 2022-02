Cenário de guerra Ucrânia/Rússia fará disparar energia e trigo

Congelamento das exportações de gás natural pode provocar problemas à economia russa no médio prazo. © Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Perto de quatro mil quilómetros separam Lisboa de Kiev mas a distância pode ser insuficiente para Portugal não sentir os efeitos de um cenário de guerra entre Ucrânia e Rússia. Ao Dinheiro Vivo, três economistas antecipam o que pode acontecer à economia nacional e internacional caso se agrave a tensão no leste europeu.

"Num conflito desta escala, ninguém fica a ganhar. No curto prazo, o maior impacto pode estar nos preços da energia, sobretudo do gás e do petróleo", assinala Filipe Garcia, economista da IMF-Informação de Mercados Financeiros.

Paulo Rosa recorda que os russos fornecem 35% do gás natural à Europa e são um dos principais produtores mundiais de trigo. "Se a situação agravar-se, poderemos ter menos trigo no mercado, o que acabaria por afetar o preço do pão e dos cereais", receia o economista-sénior do Banco Carregosa.

A eventual diminuição dos envios de gás natural também pode ter efeitos no mercado da eletricidade. "Sendo os mercados globais, isto reflete-se em Portugal e nos preços de acesso à energia por parte das empresas e das famílias", destaca o economista e presidente da Endesa Portugal, Nuno Ribeiro da Silva.

O também engenheiro recorda que o gás "é a principal fonte de receita" da Rússia. No curto prazo, a redução do fornecimento para a Europa central pode "dar uma vantagem" ao país liderado por Vladimir Putin. A médio prazo, contudo, "os países europeus ficam alerta para não confiarem na Rússia enquanto fornecedora e apostarem mais na sua independência energética, nomeadamente por fontes renováveis".

Caso o conflito agrave-se, também podem existir efeitos na economia europeia. "A taxa de inflação poderá continuar a subir, em vez de desacelerar, travando a recuperação da economia", atenta o economista-sénior do Banco Carregosa.

Nas bolsas, os efeitos não serão tão severos. "Os mercados acionistas têm estado frágeis mais por conta de uma eventual retirada dos estímulos à economia pelos bancos centrais", entende Filipe Garcia.