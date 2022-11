Censos2021: Envelhecimento da população agravou-se e há mais estrangeiros a viver no país

© Pixabay

Mais de 23% da população portuguesa era idosa em 2021, um fenómeno de envelhecimento que se agravou na última década, e os estrangeiros a viver no país aumentaram 37% desde 2011, indicam os resultados definitivos dos censos.

Segundo os dados definitivos dos censos de 2021 divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2021, a percentagem de população idosa (65 e mais anos) representava 23,4%, enquanto a de jovens até aos 14 anos era de apenas 12,9%.

O índice de envelhecimento - idosos por 100 jovens - passou dos 128 em 2011 para os 182 em 2021.

"A baixa natalidade e o aumento da longevidade que se verificou nas últimas décadas refletem-se na pirâmide etária correspondente aos censos 2021 que, de 2011 para 2021, evidencia um estreitamento dos grupos etários da base e um alargamento nas idades mais avançadas", adiantou o instituto.

De acordo com os dados definitivos hoje apresentados, entre 2011 e 2021 também se "agravou a sustentabilidade e o rejuvenescimento da população ativa".

O índice de rejuvenescimento da população ativa em 2021 era de 76, o que significa que, por cada 100 pessoas que saem do mercado de trabalho, apenas ingressam 76, salientou o INE.

Este valor era de 94 em 2011, já abaixo daquele que permite assegurar a reposição da população em idade ativa, uma vez que se considera que existe rejuvenescimento quando o valor deste índice é superior a 100, explicou o instituto.

Os resultados indicam ainda que a população de nacionalidade estrangeira aumentou na última década em Portugal, com 542.314 pessoas de outras nacionalidades a viverem no país à data da realização dos censos 2021, representando 5,2% do total da população, mais do que os 3,7% registados em 2011.

A maior comunidade estrangeira residente em Portugal era a brasileira, com 199.810 pessoas (cerca de 36,8%), seguindo-se a angolana, com 31.556 pessoas (5,8%), e a cabo-verdiana, com 27.144 (5%).

O INE realça ainda o "forte crescimento ocorrido" em algumas comunidades estrangeiras, caso dos nacionais do Nepal, que passaram de 959 pessoas em 2011 para 13.224 em 2021, e do Bangladesh, de 853 em 2011 para 9.150 em 2021.

Os censos de 2021 apuraram ainda que 1.608.094 portugueses que viveram no estrangeiro regressaram a Portugal, sendo os países de proveniência mais representativos França (23,2%), Angola (14%), Suíça (8,1%), Brasil (7,2%), Moçambique (6,5%) e Alemanha (6,3%).

Número de casas aumenta ligeiramente e arrendamento sobe 16%

"O número de edifícios destinados à habitação é de 3.573.416 e o de alojamentos de 5.981.482, valores que, face a 2011, representam um aumento de 0,8% e 1,7%, respetivamente", adianta.

O INE nota que "o crescimento do parque habitacional entre 2011 e 2021 é significativamente inferior ao verificado na década anterior, quando os valores se situavam na ordem dos 12% para edifícios e os 16% para alojamentos".

Na última década reforçou-se também "ligeiramente o peso da primeira habitação em detrimento das residências secundárias": Em 2021, 69,4% dos alojamentos são destinados à primeira habitação, mais 1,3 pontos percentuais em relação a 2011.

Já as residências secundárias perderam importância relativa em 0,8 pontos percentuais e a proporção de alojamentos vagos decresceu 0,4 pontos percentuais.

A nível regional, o INE destaca a Área Metropolitana de Lisboa como "a região com a maior percentagem de alojamentos de residência habitual (79,6%)", enquanto "a região do Algarve, com 38,6%, destaca-se como a região com maior peso das residências secundárias"

No que respeita aos alojamentos vagos, a região do Alentejo regista a maior percentagem (16,5%), em oposição à região Norte do país, a qual tinha o menor peso relativo dos alojamentos vagos (10,3%).

Da análise do INE resulta ainda que o número de alojamentos arrendados aumentou 16% nos últimos 10 anos.

"Embora a grande maioria dos alojamentos de residência habitual seja ocupada pelo proprietário (70,0%), os alojamentos ocupados em regime de arrendamento viram a sua importância reforçada em 2,4 pontos percentuais face a 2011 e passaram a representar 22,3% do total alojamentos ocupados", detalha o instituto estatístico.

Por NUTS II, o Centro apresenta a maior percentagem de alojamentos ocupados pelo proprietário (77,3%), a par da proporção de alojamentos arrendados mais baixa (15,8%).

Por sua vez, a Área Metropolitana de Lisboa "destaca-se por ser o território onde o regime de arrendamento tem maior expressão, com 29,2% dos alojamentos ocupados por arrendatários".