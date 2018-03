Programa de reformas “ambicioso e detalhado” segue para Bruxelas em abril

O aviso chegou por carta e a resposta vai seguir da mesma forma. O “ambicioso e detalhado Programa Nacional de Reformas” que Bruxelas exigiu esta quarta-feira ao Governo já está a ser preparado e deverá chegar ao correio de Pierre Moscovici em abril.

A garantia foi dada hoje pelo Ministro das Finanças, que falou aos jornalistas à margem da Lisbon Summit da revista The Economist, que decorreu em Cascais.

“Vivemos dias de reconhecimento do enorme sucesso que a economia portuguesa tem. Gostava de recordar que a semana passada tivemos a informação de que Portugal tinha subido um nível na escala de avaliação da Comissão Europeia em relação à existência de desequilíbrios macroeconómicos, que deixaram de ser excessivos. Passámos a integrar um grupo vasto de países em que os desafios se mantêm”, começou por destacar Mário Centeno.

O também presidente do Eurogrupo sublinhou que os desafios da economia portuguesa “têm sido abordados pelo Governo desde o início”, nos programas de estabilidade e nos programas nacionais de reformas. E que Bruxelas vai conhecer os planos do Governo até ao final do próximo mês. Os responsáveis europeus estão preocupados com o elevado nível da dívida portuguesa e com a saúde do setor financeiro.

“Estamos agora a preparar esses documentos que serão tornados públicos em abril têm de dar entrada na Comissão Europeiaa té 30 de abril. Nesses documentos vamos dar certamente resposta a esses desafios, que reconhecemos, e nos quais o governo tem estado a trabalhar”, garantiu o governante.

Sublinhando que “ambição é coisa que não falta ao Governo”, Centeno desvalorizou a exigência de Bruxelas. “Conseguimos, ao contrário do que eram as expetativas gerais, ultrapassar todos os obstáculos que nos têm sido colocados. As condições de financiamento da economia hoje têm muito pouco que ver com eram há um ano. Isso só aconteceu nesta dimensão com Portugal. No futuro queremos manter o mesmo nível de ambição.