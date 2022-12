Centeno. 40% das famílias empurradas até ao fio da navalha em 2023 pela inflação e pelos juros

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © Gerardo Santos / Global Imagens

O cenário de base avançado ontem pelo Banco de Portugal (BdP) para a situação financeira das famílias portuguesas perante a escalada da inflação e das taxas de juro dos empréstimos (Euribor) sinaliza que cerca de 40% dos lares vão ficar no fio da navalha (perdem mesmo rendimento disponível) em 2023. São os mais pobres, claro.

Apesar de as famílias mais pobres (os dois grupos ou quintis mais baixos) não serem as que têm maior proporção da dívida bancária em causa, elas vão sofrer mais no bolso do que as que estão nas classes superiores de rendimentos.

No fim das contas, um estudo publicado ontem pelo banco central governado por Mário Centeno, no novo boletim económico, admite, com base em informações já disponíveis nos mercados de futuros que, por exemplo, a Euribor a três meses, um dos indexantes de referência aplicado pelos bancos nos empréstimos bancários concedidos, venha a ser sete vezes maior no ano que vem comparativamente a 2022.

Em cima dos juros galopantes, há ainda o efeito inflação muito alta, que o BdP estima em 8,1% em 2022 e 5,8% no ano que vem.

Como lembrou Centeno na conferência de imprensa de ontem, na sede do BdP, em Lisboa, o aumento de preços corrói mais os rendimentos dos lares menos abonados, na medida estes que dedicam maior parte do seu rendimento disponível ao consumo de bens essenciais, comida e energia.

Se a sua margem já era curta antes da crise, com juros e inflação galopantes, mais estreita será.

Olhando para o universo total das famílias (um indicador do INE usado pelo BdP num novo estudo de impacto desta crise sobre os particulares), temos que a família tipo no grupo mais pobre de todos (primeiro quintil) ganha, em média, 15 mil euros brutos anuais, o que dá cerca de 1250 euros por mês (dividindo por 12 meses do ano).

Neste conjunto, há 809 mil famílias (20% de um total nacional que ascende a mais de quatro milhões de agregados familiares), com base nos dados publicados pelo banco central.

No segundo grupo dos mais pobres (cada família aufere 23 mil euros anuais), o rendimento mensal é de 1906 euros brutos (dividindo por 12 meses). Aqui, estamos a falar de 807 mil famílias (20% do total, idem).

O BdP conclui que ambos os grupos podem perder rendimento em termos líquidos por causa da crise. Os outros acima nem por isso. Já eram considerados pobres e pior ficam se tal este cenário se concretizar, o que parece ser altamente provável.

A erosão anual média deve rondar os 2,1% no segmento mais pobre; no grupo seguinte, o impacto negativo no rendimento disponível é estimado em -0,3%.

Pobres e endividados

Isto é no caso em que se consideram todas as famílias. Se reduzirmos o universo de análise (o BdP fez isso) para as famílias que têm empréstimos a taxas de juro variáveis, então, o quadro é pior ainda em 2023.

Neste caso, estão no fio da navalha cerca de 302 mil famílias, somando os dois grupos de menor rendimento. Dá 25% do total de agregados que têm créditos ancorados a taxas de juro variáveis.

Neste quadro (efeito inflação incluído), o grupo dos lares menos abonados perde já 2,4% em 2023 face ao rendimento disponível de 2022. E o grupo dos segundos menos pobres perde 1%.

Os restantes grupos familiares com rendimentos superiores ainda se aguentam, diz o BdP. Os mais ricos de todos (75 mil euros brutos anuais, cerca de 6250 euros por mês), mesmo endividados, ainda logram acumular mais de 3% no rendimento disponível familiar.

Estes lares têm mais poupanças e o seu rendimento mensal tende a crescer melhor, mais de 5% no ano que vem. Também sentem menos a inflação porque não têm um esforço enorme perante a subida de preços dos bens básicos. Acomodam melhor essa despesa por serem menos pobres ou, se quisermos, mais ricos.

É expectável que esta dinâmica brutal de aumento na Euribor que é revista de três em três meses se propague aos restantes indexantes, como a Euribor a seis ou 12 meses, levando as prestações bancárias a aumentar de forma agressiva ao longo de 2023.

Mais ainda porque estes cálculos do BdP ainda não incorporam boa parte dos efeitos do discurso de Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), na véspera (última quinta-feira).

A partir da sua torre muito alta em Frankfurt, Lagarde disse que o agravamento do custo do financiamento terá de continuar de forma "significativa" e "a um ritmo constante" durante muito tempo, ou o tempo que for preciso, até puxar a inflação para baixo.

Ou seja, os cidadãos da zona euro podem esperar vários aumentos de 0,5 pontos na taxa de juro diretora do BCE, por exemplo, em 2023 e de forma regular até que a inflação baixe dos atuais 10% para 2%. ​E mais: vários economistas dizem que "muito tempo" são três anos ou mais de taxas de juro altas. Boa parte deste tempo será sempre a subir juros, basicamente.

Taxa média euribor sete vezes maior em 2023

Como referido, o BdP foi ver o que dizem os mercados e é assim: a taxa Euribor média a três meses deve saltar de 0,4% este ano para 2,9% no próximo, o que se traduzirá num aperto significativo para as famílias.

No caso de Portugal, como já se disse, serão sobretudo as de menor rendimento (os dois segmentos mais pobres), as que ganham menos e que mais dependem do rendimento que ganham para suprir necessidades básicas.

No caso das famílias com créditos bancários indexadas a taxas variáveis, Centeno não fugiu ao problema. É um problema, de facto.

Disse que "até rendimentos médios anuais por adulto de 26 mil euros (até ao segundo quintil) os aumentos do rendimento em 2022-23 são inferiores aos aumentos nas despesas em bens essenciais e no serviço da dívida". Assim, "as perdas [dos dois quintis mais pobres] representam entre 2,9% e 3,8% do rendimento disponível de 2021".

Assim, por muitas famílias estarem no fio da navalha, é preciso "monitorizar" regularmente o que está a acontecer, pediu o governador.

Até para prevenir o pior, que é nova uma vaga de malparado, empobrecimento e desigualdades crescentes. E, nunca se sabe, com bancos a pedirem novas ajudas por causa disso.

Inflação fora da caixa e do OE, criação de emprego zero

Ontem, o BdP avançou com uma previsão de inflação para 2023 revista em forte alta: subiu a fasquia de 2,7% em junho para 5,8%.

A economia cresce muito menos (1,5%) e, como o país está "em pleno emprego", Centeno diz que não haverá criação líquida de postos de trabalho (em 2023, a variação no emprego fica em 0%)

A crise (muita inflação e juros em alta), que deprime o consumo privado e condiciona o investimento empresarial e as exportações, só vão permitir um crescimento económico real de 1,5% no ano que vem.

Este novo valor para a inflação, rodeado de "incerteza elevada", pode vir a ser bastante maior e, mesmo não sendo, já desmarca totalmente a inflação usada pelo Ministério das Finanças e o governo para elaborarem o Orçamento do Estado de 2023 (OE2023) que é de 4%, a mais baixa e favorável no naipe de instituições.

Uma inflação de 4% é mais favorável para o governo e o ministro Fernando Medina. Nas contas públicas pode até gerar poupanças significativas na despesa face ao que foi sido negociado e orçamentado em sede de OE. É o caso dos salários públicos e das pensões, por exemplo.

O tempo o dirá porque o ano de 2023 só vai começar daqui a 15 dias.