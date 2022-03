Centeno acertou. Défice de 2021 ficou mesmo abaixo de 3%, nos 2,8% do PIB, revela o INE

Ministro das Finanças, João Leão © MÁRIO CRUZ/LUSA

O saldo das Administrações Públicas (AP) em 2021 atingiu o valor de 5.977,1 milhões de euros, o que corresponde a 2,8% do produto interno bruto (PIB), ficando assim visivelmente abaixo da fasquia de 3% definida no Pacto de Estabilidade (por agora suspenso), indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quer isto dizer também que o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, acertou quando no início de fevereiro disse numa conferência que "em 2021, o défice orçamental ficará muito próximo dos 3%, talvez mesmo cumprindo já com os tratados orçamentais, ou seja, será provavelmente inferior a 3%".

(em atualização)