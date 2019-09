Centeno admite aumentos salariais no Estado à taxa de inflação

O ministro das Finanças, Mário Centeno, deu uma entrevista ao Jornal de Negócios em que admite uma subida dos salários para os trabalhadores do Estado de acordo com a inflação no próximo ano. O primeiro-ministro já tinha admitido este cenário de aumentos, contudo, coube a Centeno apontar a dimensão.

“Nas condições macroeconómicas que hoje enfrentamos, há espaço para aumentos salariais um pouco mais alargados do que aqueles que existiram no ano passado”, que foram para o caso dos salários mais reduzidos. Questionado diretamente sobre qual o critério a aplicar, o ministro das Finanças sublinhou que “a taxa de inflação é sempre um indicador legítimo”, tendo, mais à frente, clarificado que “há condições para aumentos gerais ao nível da inflação”.

Novo pagamento antecipado à Europa

Na entrevista ao jornal, o governante não escondeu que “a receita fiscal está a crescer muito acima do que era previsto, na generalidade dos impostos. E a progressão da despesa em juros tem sido de tal maneira favorável a Portugal que há revisões sucessivas em baixa das estimativas feitas pelo IGCP à despesa em juros”. Neste sentido, e questionado sobre o montante de poupanças, admite que: “prevemos que despesa vai ficar abaixo da previsão inicial na ordem das duas ou três centenas de milhões de euros até ao final do ano”.

Centeno, sobre esta questão, diz ainda que isto “é o resultado da gestão da dívida e dos impactos maiores que o esperado dos pagamentos ao FMI. Estamos a preparar um novo pagamento às instituições europeias, também antecipado. Tudo isto traz credibilidade a Portugal no mercado”.

Redução do IRS para a classe média

Outro dos temas abordados na entrevista foram os impostos. Mário Centeno assegura que “não era o objetivo” reverter totalmente o ‘enorme aumento de impostos’ aplicado na anteriormente. Inquirido sobre a possibilidade de reduzir os escalões intermédios do IRS, o ministro deixa claro que “há margem, há uma engenharia que tem de ser feita. Alguns contribuintes beneficiam mais e outros menos, mas ninguém perde. A alteração que foi feita em 2017, mas que teve impacto em 2018 e 2019, teve essa natureza. Achamos que na próxima legislatura, numa dimensão financeira que é conhecida de 200 milhões de euros, se pode fazer mais uma alteração nos escalões do IRS”.

Centeno diz não ter ideia de quantos escalões do IRS faz sentido ter. E, questionado se admite baixar os impostos para o mais ricos, afirma que: “durante a legislatura todos os rendimentos, todos mesmo, tiveram ganhos. O efeito conjugado da eliminação da sobretaxa e da alteração nos escalões baixou os impostos pagos por todas as famílias. Mas a alteração feita nos escalões teve um impacto maior nos escalões mais baixos e deveríamos agora considerar um impacto mais significativo nos níveis intermédios de rendimentos”.

“Estamos a falar de uma redução do IRS que se projeta mais nos rendimentos da classe média”, acrescentou. Todavia, não deverá haver alterações no IRC nem no IVA.

Próximo ministro das Finanças?

As eleições legislativas estão marcadas para o próximo dia 6 de outubro. O PS, de acordo com as sondagens que têm sido divulgadas pela comunicação social, deverá ser o partido mais votado. Em entrevista ao Jornal de Negócios, admite continuar como titular das Finanças num eventual futuro governo socialista, embora não de forma direta. “Assumi um compromisso e esse compromisso foi para esta legislatura. Sou presidente do Eurogrupo [encontro dos ministros das Finanças da Zona Euro], tenho como objetivo terminar o mandato como presidente do Eurogrupo se o resultado das eleições de 6 de outubro assim o permitir”.

Num cenário em que o PS vence as eleições com maioria absoluta, Centeno não fecha totalmente a porta à busca por consensos à esquerda. “O PS deve fazer, face aos resultados eleitorais, exatamente aquilo que fez em 2015, que é procurar no quadro parlamentar que saia das eleições uma solução que seja estável, que dê clareza à política económica e orçamental portuguesa e permita que num processo muito participado de reformas e de credibilidade, e, portanto, consolidação orçamental, Portugal possa manter as linhas de evolução que tem tido nos últimos anos”, disse.

FMI

Mário Centeno foi um dos nomes em cima da mesa para suceder a Christine Lagarde (que vai liderar o BCE a partir de novembro) ao comando do FMI. A escolha do ministro português acabou por não acontecer. Questionado se tem planos para uma carreira internacional, Centeno conta ao jornal que: “aproveitámos enquanto país a oportunidade objetiva que existia de podermos ser candidatos – o Mário Centeno ser candidato – a um lugar como diretor-geral do FMI. As hipóteses eram relativamente boas mas, como em tudo, em política internacional há sempre negociações que se estabelecem e das quais também fizemos parte, e com muita seriedade, quer quando no processo inicial propusemos o meu nome, quer depois quando foi feita uma escolha em nome daquilo que é a visão da Europa. Isto foi o processo do FMI. Foi verdadeiramente a credibilidade que temos hoje na Europa que permitiu que estivéssemos neste tabuleiro, chamemos-lhe assim, a dividir esta decisão. Eu, pessoalmente, já estive no estrangeiro muitos anos. Confesso que não é algo que seja absolutamente caracterizador da minha vontade para os anos futuros”.