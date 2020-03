Centeno admite Orçamento retificativo para este ano

O ministro das Finanças admitiu esta quarta-feira, dia 18 de março, a apresentação de um Orçamento retificativo devido aos impactos da epidemia do novo coronavírus. Mário Centeno garantiu que antes de isso acontecer vai esgotar as “almofadas” que ainda existem no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) que ainda não entrou em vigor.

“O Orçamento quando entrar em vigor tem um conjunto de mecanismos de adaptação ao longo do ano que vão ser utilizados”, começou por referir Mário Centeno. “Esgotados esses mecanismos e essas folgas não há nenhuma questão que possa impedir que se adapte o OE2020 a estas circunstâncias, nomeadamente a apresentação de um orçamento retificativo”, sublinhou o governante.

“Não estamos em tempos normais e em tempos de poder por em causa a execução destas medidas e de outras que venham a ser necessárias e os orçamentos retificativos servem para isso”, concluiu o ministro das Finanças.

Centeno garantiu ainda que o Governo está “disponível para considerar extensões ou revisões desta estratégia”.

