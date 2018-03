Centeno: “Ainda não estamos totalmente em segurança”

“Salvámos o euro durante a pior crise dos últimos 80 anos e podemos estar orgulhosos disto, os cidadãos e as empresas confiam no euro. Mas, para ser honesto, ainda não estamos totalmente em segurança”, é preciso fazer mais para dar mais força à zona euro, disse o ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo.

Isto foi numa conferência em Lisboa, encontro que contou ainda com a presença de um dos vice-presidentes da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis.

Fazer mais significa aprofundar mais a união económica e monetária. “Uma das tarefas mais urgentes é completar a união financeira e bancária”, acenou no encontro “diálogo com os cidadãos sobre o aprofundamento da união económica e monetária”, no ISEG.

Isto é, que os todos os bancos do euro e mercados financeiros tenham as mesmas regras, que os custos de salvar ou liquidar bancos sejam apoiados num instrumento europeu, que todos os credores, investidores e depositantes tenham as mesmas garantias de segurança ou de responsabilidade perante crises que venham a surgir, independentemente do território onde estão baseados.

O ministro português defendeu que “temos de construir uma união financeira, salvaguardando o sistema bancário e integrando os mercados de capitais, precisamos de dar mais músculo ao fundo de resgate da zona euro [o ESM, Mecanismo Europeu de Estabilidade] e torná-lo mais parecido a um Fundo Monetário Europeu, precisamos de encontrar uma maneira de apoiar os países que implementam reformas e enfrentam ciclos económicos descendentes; e precisamos de instituições mais fortes que respondam a tudo isso”.

Valdis Dombrovskis, um dos vices da Comissão, o que tem a tutela dos problemas do euros, assinou por baixo muitas das palavras do presidente do Eurogrupo.

Concordou que “estamos a entrar num período crucial e até junho precisamos de encontrar acordos sobro como aprofundar a zona euro e a união bancária”. Portanto, continuou o letão, “não nos sentemos quietos”.

“Precisamos de concluir a união bancária e criar uma verdadeira união de mercados de capitais porque mercados financeiros mais integrados garantirão que os seus participantes do mercado privado de toda a UE façam a sua justa parte em termos de absorção de choques e que os contribuintes ficarão menos expostos”, referiu o Valdis Dombrovskis.

Centeno faz um desenho: união bancária como puzzle de quatro peças

Aprofundar mais a zona euro significa concretamente o quê? Centeno tentou simplificar o que está em causa nos próximos meses, anos.

“A união bancária é um nome curto para um grande plano. Significa tornar o sistema bancário menos dividido por linhas nacionais e reduzir o risco de um banco falido arrastar outros bancos e outras economias com ele. Podem pensar nisto como um quebra-cabeças simples de quatro peças”, começou por dizer Mário Centeno.

A primeira peça já existe: “Os bancos da UE respondem a um único supervisor – o Banco Central Europeu”.

A segunda também, “os credores dos bancos que falhem compromissos devem suportar quaisquer perdas antes de os contribuintes serem a fazê-lo”.

Mas há duas coisas que faltam. “Os custos de resolução dos bancos precisam de financiamento credível para evitar riscos sistémicos” e “a proteção dos depositantes precisa de ser reforçada através da criação de um regime comum de seguro de depósitos [garantia de depósitos europeia]”.

“As duas primeiras peças estão no lugar. Falta o resto”, atirou o ministro.

(atualizado às 19h50)