Centeno ainda tinha excedente de 546 milhões de euros em novembro

“A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) até novembro registou um saldo de 546 milhões de euros, refletindo uma melhoria de 1.131 milhões de euros face a 2018, em resultado de um crescimento da receita de 4,5% e da despesa de 3%, tendo a despesa primária [sem juros] crescido 3,7%”, anunciou o gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, esta sexta-feira.

No entanto, neste reporte da execução do Orçamento de Estado de 2019 (OE2019) que abrange o período de janeiro a novembro ainda faltava pagar (em dezembro) os subsídios de Natal de milhões de pensionistas.

Assim, as contas de 2019 como um todo devem dar um ligeiro défice. O gabinete de Centeno explica que “o saldo até novembro ainda não reflete o pagamento do subsídio de natal dos pensionistas, que ocorre em dezembro” e fala também de “operações com efeito negativo apenas em contas nacionais no valor de 786 milhões de euros”.

A meta do governo para o saldo público de 2019 (em contas nacionais, lógica de compromisso, as que interessam a Bruxelas, aos investidores e às agências de rating) é de um défice de 0,1% do produto interno bruto (PIB), o défice mais pequena da História do Portugal democrático. Esta meta foi reiterada na passada segunda-feira pelo ministro das Finanças.

Uma vez mais, e tem sido assim o ano todo, é a evolução da receita que garante a redução do défice já que a despesa continua a crescer.

Mas Centeno recusa que haja aqui aumento da carga fiscal sobre os portugueses. “A receita traduz o crescimento da atividade económica e do emprego”, diz o governo.

“A receita fiscal cresceu 3,7%, com destaque para o aumento do IVA em 6,4%. Esta evolução positiva ocorre apesar da redução das taxas de vários impostos, tais como o IRS (aumento do número de escalões e do mínimo de subsistência), o IVA (diminuição da taxa de vários bens e serviços) e o ISP (redução da taxa aplicada à gasolina em 3 cêntimos). A forte dinâmica da receita é assim essencialmente justificada pelo bom desempenho da economia.”

Já o “comportamento muito favorável do mercado de trabalho teve reflexo na evolução da receita das contribuições para a Segurança Social, que atinge o valor mais elevado dos últimos anos, crescendo 8,7% até novembro”.

“Mais de meio milhão de funcionários terão novos aumentos”

A tutela de Centeno reforça ainda a ideia de que o esforço com os salários públicos é elevado. Diz que “a despesa com salários dos funcionários públicos aumentou 4,7%”. E que a despesa primária avançou 3,7%, influenciada pelo “expressivo aumento” de despesa do Serviço Nacional Saúde (SNS), em 6,3%.

“A despesa com salários dos funcionários públicos aumentou 4,7% em resultado do descongelamento faseado das carreiras entre 2018 e 2020, numa altura em que o pagamento do valor das progressões atinge 75%.”

Assim, “a partir do próximo mês, mais de meio milhão de funcionários terão novos aumentos das remunerações, com os direitos de progressão acumulados ao longo dos últimos 10 anos a serem pagos pela primeira vez a 100%. Para o aumento das despesas com pessoal destaca-se o crescimento muito significativo na despesa com salários de médicos e enfermeiros (5,9%) e de professores (3,7%)”.

“A despesa com pensões da Segurança Social cresceu 5,5%, refletindo o facto de a generalidade dos pensionistas ter aumentos nas pensões e de a grande maioria ter aumentos superiores à inflação pelo segundo ano consecutivo”. A isto “acresce ainda o impacto do aumento extraordinário de pensões”, recorda o ministro Centeno.

A evolução da despesa também reflete o aumento das prestações sociais (5,2%), “em particular o forte aumento” do Abono de Família (10,7%) e da Prestação Social para a Inclusão (30,3%).

Centeno agita ainda a bandeira do investimento, referindo-se a um “significativo crescimento do investimento público na Administração Central de 15%, excluindo parcerias público-privado (PPP)” e destacando o investimento no setor dos transportes, “sobretudo na CP (30,6%)”.

(atualizado às 16h55)