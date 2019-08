Centeno diz que desiste da corrida ao FMI… para já

Depois de muita especulação sobre se estaria de pedra e cal na corrida à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), Mário Centeno, o ministro das Finanças português quebrou, esta quinta-feira, o silêncio para dizer que, para já, não é candidato na votação de amanhã para o cargo até agora ocupado por Christine Lagarde (que vai para o Banco Central Europeu).

Centeno usou a sua conta oficial do Twitter de forma algo lacónica. Desiste do ato de amanhã, mas deixa implícito que não desiste totalmente do processo como um todo, da corrida de fundo. Fica fora “nesta parte do processo”, mas “continua disponível” para chegar à melhor solução.

E ainda há tempo, de facto. A escolha de um diretor-geral para o FMI deve estar concluída até outubro. Lagarde assume as rédeas do BCE a 1 de novembro.

Numa curta mensagem na rede social, o também presidente do Eurogrupo (conselho informal de ministros das Finanças da zona euro) escreve que “para encontrar uma candidatura europeia para dirigir o FMI, como noutras decisões da União Europeia, devemos lutar por ter uma base comum”.

Por isso, “quero ajudar a encontrar um consenso pelo que não vou participar nesta etapa do processo (votação de amanhã, sexta-feira)”. No entanto, remata o economista, “continuo disponível para trabalhar para uma solução que seja aceitável para todos”.

