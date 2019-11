Finanças aumentam cativações em mais de 60% em apenas três meses

O valor das cativações do Orçamento do Estado de 2019 foi recalculado de forma significativa: em vez dos 635 milhões de euros em cativos iniciais apurados em junho, a verba relativa a esse tipo de despesas que dependem da autorização do ministro das Finanças, subiu para mais de 1053 milhões de euros, situação no final de setembro, indica a Direção-Geral do Orçamento (DGO), que é tutelada por Mário Centeno.

O aperto é superior a 61% e decorre da aplicação do decreto-lei de execução orçamental, que entrou em vigor a 29 de junho. As regras deste diploma somaram mais 400 milhões de euros ao nível das cativações já previstas no Orçamento do Estado, mas só agora é que o incremento é visível na execução orçamental já que o balanço das cativações só é feito trimestralmente. O último balanço, divulgado em agosto, dizia respeito à situação no final de junho, justamente.

Deste valor de 1053 milhões de euros, o ministro libertou apenas 20,7% da despesa inicialmente orçamentada e aprovada pelo Parlamento. Ou seja, continuam congelados cerca de 835 milhões de euros. Este valor é também ele muito superior ao reportado há três meses; é 44% maior face aos 582 milhões de euros em cativos aplicados, apurados no boletim da execução orçamental divulgado em agosto.

Segundo o ministério (via DGO), “os cativos constituem um instrumento de gestão orçamental utilizado em todos os exercícios orçamentais que visa assegurar a existência de dotações orçamentais adequadas para satisfazer as despesas necessárias das entidades ao longo do ano e simultaneamente o cumprimento dos limites máximos de despesa autorizados anualmente pela Assembleia da República”.

“A aplicação de cativos procura essencialmente controlar a dinâmica de crescimento da despesa, e não a sua redução, o que é visível no crescimento de 2,9% da despesa até setembro das Administrações Públicas”, justifica o boletim da execução orçamental divulgado esta terça-feira.

“Em setembro, uma vez apurados os cativos totais sobre o orçamento da despesa de 2019, cifraram-se em 835,2 milhões de euros. Nesse mês estavam ainda inscritos 214,9 milhões de euros na reserva orçamental distribuída pelos Programas Orçamentais para fazer face a eventuais necessidades de cada programa.”

No entanto, as Finanças lembram que “tal como nos anos anteriores estão isentas de cativações diversas dotações de despesa, bem como os orçamentos do Serviço Nacional de Saúde, escolas e instituições de ensino superior”.

A tutela de Centeno refere ainda que “do montante de 835,2 milhões de euros de cativos cerca de dois terços incidem essencialmente sobre despesas financiadas por receitas próprias, as quais dependem da respetiva arrecadação para se poderem concretizar, o que altera a natureza destes cativos. Em 2018, a receita própria arrecadada ficou aquém do inscrito no orçamento dos serviços em cerca de 194 milhões de euros”.

Aquele valor de despesa não libertada (os referidos 835,2 milhões de euros) equivale a 1% do orçamento global da Administração Central e Segurança Social, diz a tutela.

(atualizado 20h30)