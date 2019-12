Centeno. Aumentos com a inflação até novembro são para repetir daqui em diante

Os aumentos de 0,3% que povoam a nova proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) — o aumento transversal dos salários dos funcionários públicos, dos escalões do IRS e de outros impostos e taxas — refletem “uma boa prática nacional” e deve ser seguida daqui para a frente, “é um princípio que deve ser seguido no futuro”, defendeu o ministro das Finanças, Mário Centeno, na apresentação da proposta do OE2020.

Ou seja, todos as atualizações que venham a ser feitas daqui para a frente ao nível de salários da função pública (atualizações gerais ou transversais), de escalões de IRS, dos restantes impostos e taxas serão sempre feitas utilizando o valor da inflação observada até novembro.

Não explicou qual o indicador em concreto da inflação, porque há várias medidas disponíveis, mas em princípio (à luz do que aconteceu este ano com os salários público) só pode ser a inflação média até novembro de cada ano calculada a partir do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHCP).

Segundo o INE, “em novembro de 2019, a variação média dos últimos doze meses do IHPC português foi 0,3%”. Foi justamente este o valor que depois foi usado pelo Governo em várias medidas agora anunciadas.

As outras medidas de inflação média até novembro (as baseadas no IPC normal, por exemplo) não dão os referidos 0,3%.

Na conferência de imprensa que deu esta manhã para apresentar a nova proposta de OE, Centeno recordou “que a última taxa de inflação conhecida é a que o INE divulgou” e é esta que “dita as boas regras do controlo orçamental e da responsabilidade”, que também é usada nas “boas práticas da lei de base da Segurança Social” (a inflação até novembro é uma das partes da fórmula da atualização das pensões).

Para o ministro, aumentar salários com base em previsões da inflação tem de acabar, relembrando o tempo de José Sócrates, que decidiu aumentar os salários públicos de forma geral e transversal em 2,9%, “mas a inflação acabou por cair”.

“Não nos devemos colocar à frente no tempo daquilo que são os desenvolvimentos económicos do país, temos aliás um excelente exemplo do risco que se corre com essa atitude quando as previsões acabam por não se confirmar” e “2009 é um bom exemplo” dessa má prática, recordou o ministro.

O tema dos salários da função pública e do aumento geral indexado à taxa de inflação anunciado de 0,3% em 2020 voltou a surgir no encontro com os jornalistas. Recorde-se que este valor provocou a ira dos sindicatos, que consideraram a subida “vexatória” e “desrespeituosa” para com os trabalhadores públicos.

Em resposta a essa crítica, Centeno acenou que este “aumento transversal de todas as tabelas salariais públicas já não acontecia desde 2009 e é a segunda vez que acontece desde 2000”.

No Orçamento do Estado, o Governo diz que “concretiza em 2020 a primeira atualização salarial geral dos últimos dez anos (e a segunda dos últimos 20), prosseguindo a reposição de direitos e rendimentos dos trabalhadores da Administração Pública”.

