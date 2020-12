Centeno avalia recurso à absolvição de auditora do BES

Lisboa , 12/05/2020 - Mário José Gomes de Freitas Centeno, Ministro das Finanças de Portugal e presidente do Eurogrupo, em entrevista para a TSF. Mário Centeno (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse esta terça-feira que o supervisor "está a avaliar" recorrer da decisão do Tribunal da Concorrência de absolver a auditora do BES, a KPMG, das contraordenações que lhe tinham sido aplicadas.

"O Banco de Portugal está a avaliar as condições para fazer recurso dessa decisão", afirmou Centeno na Comissão de Orçamento e Finanças, na sua primeira audição como governador.

No dia 15 de dezembro, a KPMG e cinco dos seus sócios foram absolvidos e as multas que lhe tinham sido aplicadas em junho de 2019 pelo Banco de Portugal foram anuladas.

O supervisor tinha aplicado uma coima de três milhões de euros à auditora do BES. O responsável máximo da KPMG em Portugal, Sikander Sattar, foi condenado a pagar uma coima de 450 mil euros. Também outros sócios foram condenados ao pagamento de coimas entre os 225 mil euros e os 425 mil euros: Inês Viegas, Fernando Antunes, Inês Filipe e Silvia Gomes.

O BES foi alvo de resolução no início de agosto de 2014 deixando um rasto de perdas e de lesados.