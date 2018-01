Centeno consegue corte na dívida pública parecido ao de Dijsselbloem

A dívida pública portuguesa medida em percentagem do produto interno bruto (PIB) ficou em 125,8% no final de novembro e vai terminar o ano na casa dos 126%, o que se traduz na maior redução anual em quase 20 anos, uma das maiores quedas do rácio na zona euro, sendo a descida praticamente igual à obtida pelo governo holandês.

Mário Centeno, o ministro das Finanças, que vai render o colega da Holanda, Jeroen Dijsselbloem, à frente do Eurogrupo no próximo dia 13, já tinha antecipado que “o ano deve terminar com a maior redução de dívida pública em rácio do PIB dos últimos 19 anos”.

Números divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal mostram que a dívida pública que conta para Bruxelas (ótica de Maastricht) ficou em 242,8 mil milhões de euros no final de novembro, o que face a uma estimativa anual de 193 mil milhões para o PIB dá os tais 125,8%.

Se a dívida se ficar por níveis destes, Portugal iguala a Holanda com uma descida de 4,3 pontos percentuais do PIB no rácio da dívida. No Orçamento do Estado de 2018, o governo vê uma marca ligeiramente superior, 126,2%.

Esse valor nominal da dívida em novembro é ligeiramente maior (mais 0,4%) que o de há um ano, mas em proporção do PIB já está claramente abaixo. Em novembro de 2016, o peso da dívida era 130,6%, acabando esse ano nos 130,1%.

Chipre e Áustria reduzem mais

Seja como for, Portugal prepara-se para obter, em 2017, uma das maiores reduções do rácio da dívida da sua história moderna. Um levantamento às previsões dos planos orçamentais dos países da zona euro evidencia que a maior descida é a de Chipre (menos 8,1 pontos percentuais do PIB), logo seguida da austríaca (-5,3). Holanda regista uma redução de 4,3, Portugal aparece em quarto lugar, com menos 3,9 pontos, embora os números de novembro apontem para uma contração maior, mais próxima da marca holandesa.

Em todo o caso, a Holanda está numa posição extremamente favorável: tem um dos fardos de dívida mais leves da zona euro (57,5%), ao passo que Portugal excede largamente (mais do dobro) o teto do Pacto de Estabilidade (60%).

É por isso que, à luz destas regras, o país está obrigado a reduzir todos os anos, nos próximos anos 20 anos pelo menos, o peso da dívida. Isso faz-se não acumulando défices. “Este ano o défice orçamental de 2017 não excederá os 1,3%”, promete Mário Centeno. Não é um excedente, mas é o défice mais baixo da história de Portugal em democracia.

Em 2017, a dívida chegou a atingir um pico de 250,3 mil milhões de euros (agosto), mas desde então que a tendência é de forte descida.

Entre os fatores que explicam isso, está a maior velocidade na amortização dos empréstimos concedidos pelo FMI no âmbito do resgate de 2011-2014.

“Portugal pagou antecipadamente mais uma parcela do empréstimo ao FMI, que vencia entre março e maio de 2021, no montante de 1.001 milhões de euros. Com esta operação ficaram concluídos os reembolsos antecipados ao FMI em 2017. Foram pagos durante o corrente ano 10.013 milhões de euros. Aproximadamente 80% do empréstimo total do FMI, no montante de 26.300 milhões de euros, foi já liquidado”, referem as Finanças. Este plano de amortizações antecipadas ao FMI é para continuar este ano.

Moody’s também tira país do lixo

A redução da dívida, embora muito elevada, é um dos fatores que mais abona a favor da qualidade da dívida portuguesa e ajuda, juntamente com os programas de compras de ativos do BCE, a manter as taxas de juro da República em níveis mínimos, perto de 2%. Nesta altura, apenas a Moody’s (uma das três grandes agências de rating) classifica a dívida portuguesa como um ativo especulativo (“lixo” na gíria dos mercados), mas em abril isso deve mudar.

Jens Peter Sørensen, analista-chefe do Danske Bank, referiu ontem que “esperamos que a Moody’s suba o rating de Portugal para o intervalo dos BBB” (acima de lixo), num ambiente em que “o outlook permanece saudável e os custos de financiamento se mantêm muito baixos”. A Moody’s avalia Portugal a 20 de abril. A primeira agência a falar sobre a República é a Standard & Poor’s, a 16 de março, mas esta já não classifica a dívida portuguesa como um ativo arriscado.