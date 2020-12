Centeno contra prémios no Novo Banco

Decorreu esta tarde na sede do Novo Banco em Lisboa a conferência da Apresentação de Resultados 2019 desta instituição bancária. António Ramalho, CEO do Novo banco (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, mostrou-se esta terça-feira contra a atribuição de prémios aos gestores do Novo Banco em 2020.

Na sua primeira audição no parlamento como governador, Centeno Lembrou que já se tinha manifestado contra essa medida quando era ministro das Finanças.

Disse que os bancos têm de preservar o capital e que o pagamento de prémios aos gestores "tem impacto negativo no capital dos bancos". Frisou que não vê a medida como uma prática "adequada" em 2020.

Em causa estão prémios à gestão da ordem dos 2 milhões de euros a pagar de forma diferida em 2022.

O Novo Banco recebeu este ano uma nova injeção de capital por parte do Fundo de Resolução, que superou os mil milhões de euros. Estas injeções de capital estão enquadradas no acordo feito aquando da venda do banco à Lone Star para cobertura de perdas com a venda de ativos do tempo do BES.