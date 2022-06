Centeno descarta subida preocupante no malparado

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, durante a apresentação do Boletim Económico de junho atualiza as projeções para economia portuguesa até 2024, em Lisboa, 15 de junho de 2022. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Com a inflação a acelerar para máximos históricos e os juros a subirem após vários anos em terreno negativo, o Banco de Portugal deixou alertas sobre múltiplos riscos e vulnerabilidades que podem afetar a estabilidade financeira. A redução do rendimento das famílias, a queda do preço das casas e o aumento do malparado das empresas são alguns dos principais riscos elencados pela autoridade bancária no Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado na sexta-feira.



A desvalorização dos preços no mercado imobiliário residencial é um dos principais riscos para a economia nacional. Em causa estão as "alterações nas condições de financiamento" devido ao aumento das taxas de juros, o que pode impactar o balanço dos bancos. A este cenário acresce a diminuição do rendimento disponível das famílias, penalizado pela inflação, o que poderá aumentar o risco de incumprimento de crédito e, por sua vez, o malparado dos bancos.



Em Portugal, a proporção de empréstimos à habitação com taxa variável é de cerca de 90%, levando a que a subida das taxas de juro de mercado se traduza num acréscimo do valor a pagar na prestação. Mas apesar de o relatório apresentado pelo BdP admitir o risco de incumprimento do crédito da casa por parte das famílias, Mário Centeno afasta o cenário de uma subida preocupante. "As questões de incumprimento, em especial de crédito à habitação estão muito relacionadas com o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho tem demonstrado uma capacidade de resiliência que poucos antecipavam", justificou o governador.



Ainda assim, o banco central deixa o aviso que no "contexto do recente maior crescimento observado no crédito à habitação, é fundamental assegurar que este não passe a assumir um papel determinante para a evolução dos preços no mercado imobiliário", de modo a que não se voltem a repetir excessos que levaram a crise passadas. Aliás, para prevenir esse risco, o BdP tem introduzido travões ao crédito. Desde abril que vigoram novas regras para limitar os prazos máximos de pagamento dos contratos de crédito consoante a idade dos titulares, medida que se juntou a outras limitações relacionadas com o montante do empréstimo e valor do imóvel e também às taxas de esforço. Uma estratégia que, segundo o BdP, "se tem traduzido numa melhoria do perfil de risco dos mutuários e das características da carteira de crédito à habitação".



Utilização eficiente do PRR

Já para o lado das empresas as expectativas não são tão positivas. O Banco de Portugal aponta como um dos principais riscos para a estabilidade financeira "o aumento da probabilidade de incumprimento das empresas, refletindo o efeito conjunto da vulnerabilidade financeira de algumas empresas, da recuperação incompleta da atividade e da rendibilidade de alguns setores no pós-pandemia, bem como o enquadramento macroeconómico e financeiro atual".



Se, por um lado, o aumento das taxas de juro deverá traduzir-se numa melhoria da margem financeira dos bancos, também há a probabilidade de haver um "aumento do reconhecimento de imparidades e de perdas potenciais decorrentes da desvalorização dos títulos de dívida a justo valor", detalha o supervisor.



Olhando a longo prazo, o BdP alerta que outros desafios poderão afetar de forma transversal e estrutural a economia, com implicações sobre o crescimento económico e a inflação. "A materialidade desses desafios - incluindo o abrandamento do comércio internacional, a pressão nos mercados da energia e o aumento da digitalização da economia - requererá aos setores institucionais residentes um esforço de investimento significativo". Além disso, "a capacidade dos bancos para gerar capital, a margem de manobra da política orçamental e o endividamento e o serviço de dívida do setor privado não financeiro constituem vulnerabilidades que limitam as decisões de investimento". Por estes motivos, a entidade liderada por Centeno considera que "ganha uma importância acrescida uma utilização eficiente" dos fundos europeus do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).