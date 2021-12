Centeno diz que nova vaga covid é de "curto prazo" e não afetará crescimento

Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © Leonardo Negrão / Global Imagens

A nova vaga da pandemia e os confinamentos que lhe estarão associados, mais as disrupções nos fornecimentos globais de mercadorias e matérias primas não vão prejudicar o ímpeto de retoma da economia portuguesa em 2022, diz o Banco de Portugal. Haverá alguns percalços na atividade nos primeiros meses do ano que vem, mas depois, no segundo semestre, os problemas devem dissipar-se, antecipa o banco central, no novo boletim económico.

Pelo contrário, o crescimento previsto para 2022 até sai melhorado neste novo exercício do BdP, publicado esta sexta-feira, no boletim económico de dezembro. A economia deve avançar 5,8%, mais duas décimas do que o previsto em junho. Mas em 2023, o ritmo cai para quase metade: 3,1%.

Em 2021, tudo na mesma: a estimativa de 4,8% mantém-se.

O banco central governado por Mário Centeno refere que "as atuais projeções revêm em alta o crescimento da economia em 2022-23 face ao projetado em junho (0,2 e 0,7 pontos percentuais, respetivamente), mantendo-se inalterada a estimativa para 2021 publicada em junho e outubro". Depois de crescer

A força do ritmo de retoma é suportada "pela manutenção de condições financeiras favoráveis e pela aplicação de fundos da União Europeia".

Como referido, haverá alguns percalços no começo de 2022, mas depois acaba. Além do mais, as políticas de juros muito baixos do Banco Central Europeu (BCE) e as subvenções da Europa mais o novo quadro de fundos europeus clássico mais do que compensam as adversidades pandémicas e ajudam a manter Portugal à tona, infere a entidade liderada por Mário Centeno, ex-ministro das Finanças do PS de António Costa.

"No curto prazo, a atividade é condicionada por uma nova vaga da pandemia na Europa e pelos problemas nas cadeias de fornecimento globais."

"O recente agravamento da pandemia deverá implicar uma desaceleração da atividade nos próximos meses. A retoma tem ainda sido condicionada pelos estrangulamentos no transporte de mercadorias, pela escassez da oferta de bens intermédios e pelo aumento dos custos das matérias-primas e dos transportes, que se têm revelado mais persistentes".

A inflação, que vai subir muito na zona euro como um todo (rondará 2,6% este ano e sobe para 3,2% no próximo, segundo o BCE), continuará relativamente baixa, apesar da tendência para aumentar, mais concentrada no ano que vem.

"Projeta-se que a inflação aumente em 2021 e 2022, para 0,9% e 1,8%, respetivamente, fixando-se em 1,1% e 1,3% nos dois anos seguintes, com uma evolução muito influenciada pela componente energética. A projeção para a inflação foi revista em alta ao longo do horizonte face ao boletim de junho, destacando-se a revisão em 2022 (0,9 pontos percentuais)."

Ambiente "benigno" para Portugal

Portanto, como referido, os primeiros meses de 2022 podem ser complicados, mas isso não desmobilizará as forças produtivas e a criaçaao de emprego em Portugal, segundo o BdP.

O Banco assume "uma atenuação gradual da pandemia e a progressiva normalização das cadeias de fornecimento de bens a partir da segunda metade de 2022".

"O PIB mundial atinge o valor pré-pandémico em 2021, assumindo-se que tal acontece em 2022 no caso da procura externa. Estas hipóteses constituem um enquadramento benigno à recuperação da economia portuguesa".

