Centeno diz que PSD tem 4.750 milhões por explicar no seu programa

O ministro Mário Centeno, na qualidade de candidato a deputado pelo PS, considerou hoje que o PSD tem 4.750 milhões de euros por explicar no seu programa eleitoral, acrescentando que há propostas “materialmente impossíveis” no cenário social-democrata.

“Temos, pelo menos, 4.750 milhões de euros no éter, destas contas, que é necessário explicar. E isto só tem uma consequência, que é a instabilidade das políticas económicas”, afirmou Mário Centeno aos jornalistas na sede do PS, no largo do Rato, em Lisboa.

O ministro das Finanças disse que o programa económico do PSD levará “à instabilidade das políticas económicas”.

“Voltamos à instabilidade da política fiscal, voltamos aos cortes à pressa para tentar resolver questões orçamentais causadas por orçamentos mal desenhados”, considerou Mário Centeno.

Mário Centeno mostrou-se disponível para debater com o presidente do PSD, Rui Rio, as previsões macroeconómicas dos programas eleitorais dos dois partidos.

“Se houver algum candidato a deputado do PSD, em particular o Dr. Rui Rio, que queira debater estas questões comigo, não terei nenhuma dificuldade em fazê-lo”, disse Mário Centeno aos jornalistas na sede do PS, no largo do Rato, em Lisboa.

O ministro disse também que Rui Rio confunde “o sucesso da economia portuguesa com o Partido Socialista”, em resposta às afirmações do líder do PSD, que disse no domingo que “há uma grande confusão” entre Mário Centeno ministro e Mário Centeno deputado.