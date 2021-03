Centeno diz que será pouco provável autorização da EBA para estender moratórias

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal © Gerardo Santos/Global Imagens

A partir desta quarta-feira, mais de 3,2 mil milhões de euros de crédito à habitação deixam de estar abrangidos pelas moratórias privadas, mas o governador do Banco de Portugal (BdP) acredita que a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa) não deverá dar nova autorização para prolongar este regime.

"A probabilidade da EBA vir a estender ou prorrogar orientações face àquilo que fez em dezembro é muito, muito baixa", afirmou Mário Centeno na audição na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças pedida pelo Bloco de Esquerda.

"Na maior parte dos países europeus uma parcela substancial das moratórias já expirou, nalguns países nem houve moratórias", sublinhou o ex-ministro das Finanças, afirmando que Portugal não pode agir sozinho à margem da União Bancária.

No início de dezembro do ano passado, a Autoridade Bancária reabriu as moratórias de crédito, com efeitos até 31 de março deste ano.

"Temos trabalhado com a EBA em relação a estas questões. O sistema bancário português não está fora daquilo que é a União Bancária e as suas obrigações e responsabilidades e também os benefícios que recolhe", frisou.

O governador do BdP desvaloriza o fim das moratórias e apresenta como argumentos o aumento da taxa de poupança dos portuguesas, o aumento dos depósitos das famílias e a solidez dos bancos.

"Acho que temos de entender isto como um equilíbrio mais ou menos geral que tenho apresentado e não focados apenas numa só medida", afirmou o líder do supervisor bancário.

"O sistema bancário português capitalizou-se ao longo dos últimos anos", indicou Centeno. "Os rácios de capital passaram de 11,3% em 2014, para 15,4% em 2020. Temos rácios de NPLs (non-perfoming loans ou créditos improdutivos) que baixaram de forma muito significativa", exemplificou.

"Fomos o país da Europa que mais baixou os rácios de NPLs nos últimos anos de 17,5% em 2015 para 4,9% no final de 2020. No final de 2019 era 6,2%, ou seja, mesmo em contexto de crise os rácios de NPLs caíram 1,3 pp. Em termos líquidos a performance face à Europa é ainda mais extraordinário", apontou o Governador do BdP.