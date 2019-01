Centeno e os professores: “Não podemos pôr futuro em causa”

Mário Centeno considera que o país “não pode pôr em causa o futuro” na questão do estatuto da carreira dos professores, lembrando o ministro das Finanças que os portugueses “têm muito presente o que são dificuldades económicas”. Desta forma, o ministro aponta que, após o veto presidencial, o Governo irá negociar Com sentido de equidade em relação a outras carreiras.”

Haverá “uma proposta responsável, financeiramente robusta e passível de ser cumprida” pelos próximos governos, disse o ministro das Finanças numa entrevista à RTP, no dia em foi eleito o melhor ministro das Finanças da Europa de 2018, numa distinção atribuída pela revista The Banker, publicação dedicada aos assuntos internacionais que pertence ao grupo Financial Times.

