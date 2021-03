Centeno elogia efeito das moratórias e Elisa Ferreira defende o teletrabalho

Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal (BdP) © MÁRIO CRUZ/LUSA

A crise pandémica teria sido muito mais pesada em Portugal senão fossem as moratórias de crédito e as garantias do Estado para facilitar o recurso à dívida pela parte dos privados, destacou o governador do Banco de Portugal (BdP), esta segunda-feira.

No mesmo debate, a comissária europeia da Coesão defendeu a nova realidade do teletrabalho e o bom que isso pode vir a ser para o ambiente, eficiência energética e a sustentabilidade social.

No seminário online "Investimento, Digitalização e Financiamento Verde: O Caso Português", organizado pelo banco central português e o Banco Europeu de Investimento (BEI), Mário Centeno recordou que a recessão e a crise pandémica foram menos violentas do que se esperava em 2020 e que, parece, o confinamento decretado em janeiro deve estar a ter um impacto negativo menos forte em Portugal neste terceiro trimestre.

O BdP mede diariamente a evolução da economia através de um novo indicador criado para o efeito.

Segundo o ex-ministro das Finanças, a queda da economia em 2020 "está estimada em 7,6%, menos do que as estimativas que ultrapassaram 8% feitas desde julho".

"O mesmo é verdade para a taxa de desemprego, que ficou em 6,8% em 2020 - muito menor do que na nossa projeção recente, de dezembro".

"Esta evolução do mercado de trabalho é explicada, em parte, pela adoção de medidas de contenção da crise, como as moratórias públicas, as linhas de crédito garantidas pelo Estado, que mantiveram o fluxo de crédito na economia, e, talvez sobretudo, o lay-off simplificado, instrumento [apoio público também, e de enorme dimensaao] que permitiu às empresas manter postos de trabalho, mas reduzir o número de horas trabalhadas", referiu Centeno.

Mas nem tudo são resultados positivos. Tal como têm avisado OCDE, BCE, FMI e Comissão Europeia, também o BdP avisa que a retoma está envolta em grande incerteza. Não se sabe se pode surgir uma nova onda de infeções ou se os planos de vacinação resultam a 100%, tendo em conta os percalços na entrega e na aprovação e dúvidas sobre a qualidade de vacinas.

Por isso, Centeno alertou que a linha que separa a retoma com emprego e de uma com muito desemprego e mais pobreza é uma "linha ténue". "Por isso é tão importante que as medidas de apoio sejam mantidas até que todos os setores da economia comecem a crescer e que a economia reabra em breve. Os riscos à nossa frente são imensos, quase pandémicos".

Centeno elogia plano de desconfinamento de Costa

Em 2021, continuou o ex-ministro das Finanças, "podemos esperar uma recuperação, embora, provavelmente, não tão forte quanto poderia ser devido aos recentes desenvolvimentos da pandemia, ou seja, devido à terceira vaga de covid-19 e às medidas de confinamento adotadas" em janeiro.

Apesar do anúncio do governo de António Costa na última quinta-feira, "ainda há algum grau de incerteza no curto prazo".

Em todo o caso, Centeno relevou que "o governo português apresentou um plano para aliviar as medidas de confinamento em vigor, o que certamente foi saudado por todas as empresas, pois permite um planeamento mais seguro das atividades produtivas".

Elisa Ferreira nota que ruas estão mais calmas e ar está mais limpo

No mesmo seminário, a comissária da Coesão, Elisa Ferreira, mostrou-se crente e esperançosa num futuro mais centrado no teletrabalho.

Esta crise, disse, permitiu-nos ver "como é ter mais teletrabalho e aproveitar mais as potencialidades do mundo digital".

"Vemos isso todos os dias pois muita gente continua em casa a trabalhar". E "também vemos como é ter menos carros, ruas mais calmas e o ar mais limpo".

A comissária acredita que isto se vai prolongar no tempo. O teletrabalho e as dinâmicas que introduz a toda à sua volta vieram para ficar. "Nos próximos anos, veremos uma transformação profunda."

Por isso, defendeu a ex-administradora do BdP, também ela ligada ao PS, "esta conferência é muito apropriada porque essa visão de futuro não acontecerá facilmente só porque a desejamos". Mas "também não será interrompida apenas porque não se gosta dessa visão".

"Precisamos de antecipar, agir e reformar a forma como produzimos e consumimos, como trabalhamos e aquecemos nossas casas, como nos movemos e vivemos" e para isso é preciso investir muito e bem. "Isso exigirá visão, determinação e investimento massivo", pediu Elisa Ferreira.

E deu um exemplo. "A Comissão estimou que atingir uma redução de 40% das nossas emissões de gases [poluentes] com efeito de estufa até 2030 exigirá 260 mil milhões de euros de investimento anuais."