Centeno espera que acordos sobre Novo Banco "sejam cumpridos"

O ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, utiliza uma máscara de proteção respiratória contra o coronavírus (covid-19) à chegada para falar perante a Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República, em Lisboa, 13 de maio de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA

O Governador do Banco de Portugal espera que os acordos sobre a capitalização do Novo Banco previstos no mecanismo de capital contingente sejam cumpridos, ou seja, que o Estado cumpra as injeções de capital quando chamado, depois de avaliado o pedido.

"O que é mais importante é que os acordos sejam cumpridos. Há sempre várias partes nos acordos e espero que aconteça nestes termos e que a evolução desta situação possa ser avaliada", afirmou Mário Centeno quando questionado com o pedido de compensação de 598,3 milhões de euros por parte da administração do Novo Banco (NB), depois dos prejuízos de 1,3 mil milhões de euros em 2020.

O Governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças que esteve envolvido na venda do banco ao fundo norte-americano Lone Star, começou por remeter para o comunicado do Fundo de Resolução. "Há um processo de validação que decorrerá nas próximas semanas e que fará seguimento desse processo", esperando que o acordo seja cumprido. "É um pedido que tem de ser validado e é o que faremos nas próximas semanas", concluiu.

Em 2019, o banco presidido por António Ramalho obteve perdas de 1058 milhões de euros. Agora, o valor cresce para os 1329 mil milhões.

"Em resultado das perdas dos ativos protegidos pelo mecanismo de capital contingente e das exigências regulatórias de capital, o Novo Banco irá solicitar uma compensação de 598,3 milhões de euros ao abrigo do mecanismo de capital contingente", indica o comunicado divulgado esta sexta-feira, 26 de março.

O Fundo de Resolução emitiu um comunicado esta sexta-feira reforçando a necessidade de avaliar o montante pedido pela administração do Novo Banco e manifestando desde já dúvidas sobre o valor apontado. "Encontra-se ainda em análise se os respetivos impactos nas contas do Novo Banco estão abrangidos, nos termos do contrato, pelo mecanismo de capitalização contingente. As matérias em análise representam um montante que excede os 160 milhões de euros", refere o comunicado da entidade de resolução.