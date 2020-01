Centeno estava acima da sua meta para a dívida no final de novembro

A meta das Finanças para o peso da dívida pública em 2019 é de 118,9% do produto interno bruto (PIB), mas o Banco de Portugal revelou ontem que, no final de novembro, o rácio estaria acima desse limite em cerca de duas décimas, o equivalente a mais 485 milhões de euros.

No entanto, há um sinal favorável para Mário Centeno, o ministro das Finanças: o stock da dívida (o seu valor total, em euros), estava a recuar 1,8% face a novembro de 2018, uma tendência que se prolonga já há cinco meses consecutivos. Além disso, esta quebra homóloga é a segunda maior dos registos do Banco de Portugal.

Assumindo o valor estimado para o PIB anual que Mário Centeno revelou há duas semanas, no novo Orçamento do Estado para 2020, significa que o rácio no final de novembro estava em 119,1% do PIB. Mesmo assim, fica abaixo dos 122,2% do PIB do final de 2018.

Segundo o banco central, que é a entidade responsável pelo apuramento da dívida pública portuguesa, as administrações públicas registaram um endividamento global consolidado no valor de 251 126 milhões de euros, mas este está claramente a cair depois de anos a fio de crescimento explosivo.

A redução do défice público (fenómeno que faz diminuir a necessidade de ir ao mercado pedir emprestado) e as amortizações antecipadas de outra dívida, como o reembolso feito em outubro a um dos maiores credores do país, estão a ser fatores decisivos para esta retração da dívida total.

Em outubro de 2019, a dívida pública desceu de forma significativa para 251,4 mil milhões de euros. “Para esta diminuição contribuiu essencialmente a redução das responsabilidades em empréstimos, redução essa que se deveu ao reembolso antecipado de 2 mil milhões de euros de empréstimos obtidos no âmbito da Facilidade Europeia de Estabilidade Financeira (FEEF) do Programa de Assistência Económica e Financeira”, explicou o Banco de Portugal.

Em dezembro não houve mais nenhum reembolso de montante significativo.

A dívida pública é composta pelos empréstimos do tempo do resgate que ainda estão por saldar, mais de 49,6 mil milhões de euros (os credores são agora apenas FEEF e mecanismo da Comissão Europeia, já que o empréstimo do FMI foi integralmente saldado em 2018), mas também por outros instrumentos, como as Obrigações do Tesouro (130,9 mil milhões de euros), Bilhetes do Tesouro, Certificados de Aforro e do Tesouro, entre outros.