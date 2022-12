Centeno: "Este é o momento para reduzir o défice e a dívida"

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, durante a apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira de novembro, na sede da instituição, em Lisboa, 23 de novembro de 2022. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

"Este é o momento para reduzir o défice e a dívida" das administrações públicas, atirou Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, insistindo que se trata até de "quase um objetivo nacional".

Na apresentação do boletim económico de dezembro, que contém novas previsões para a economia portuguesa, o governador avisou que os próximos anos devem e vão ser marcados por um "esforço muito significativo das contas públicas".

Pelas previsões de Centeno, esse esforço vai permitir reduzir fortemente o peso da dívida pública nos próximos três anos" "em 2025, deve baixar para um nível inferior a 100% do produto interno bruto (PIB), atingindo um nível mais baixo do que o de 2010".

Nesse último ano completo do governo PS de José Sócrates o rácio do endividamento a cargo dos contribuintes já tinha iniciado a sua cavalgada até valores recordes (dos maiores do mundo desenvolvido), fixando-se nos 100,3% do PIB.

O BdP diz que este cenário incerto e de grave crise inflacionista, em que os juros vão subir muito e durante muito tempo (três anos ou mais) "deve envolver a coordenação dos vários agentes económicos, para benefício da sociedade".

"Num contexto de perda de termos de troca da economia - que implica uma perda de rendimento real que deve ser partilhada - é importante a coordenação das expectativas em torno do objetivo de estabilidade de preços do Banco Central Europeu, assegurando que os aumentos dos salários e das margens das empresas não geram pressões inflacionistas persistentes, com consequências negativas para a competitividade e a estabilidade macroeconómica".

"Adicionalmente, devem evitar-se estímulos orçamentais generalizados", pediu Centeno.