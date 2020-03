Centeno garante “flexibilidade plena” nas regras orçamentais da Zona Euro

Os países da Zona Euro vão poder fazer despesa na resposta à pandemia de coronavírus com garantia de uso da “flexibilidade plena” do sistema de regras orçamentais que se aplicam aos países da moeda única, garante esta sexta-feira Mário Centeno, ministro da Finanças português e presidente do Eurogrupo, em entrevista ao jornal Financial Times (acesso pago)

Em resposta ao repto lançado ontem pelo Banco Central Europeu, que pediu mais estímulos orçamentais após adotar uma resposta de política monetária que inclui aumento das compras de dívida privada e flexibilização dos rácios de capital da banca, Centeno afirma que os países do Euro estão a preparar uma “muito grande” resposta, que deverá superar largamente os 27 mil milhões de euros calculados pelo BCE enquanto soma dos esforços já anunciados.

Os estímulos de resposta, que o Eurogrupo pretende promover em reunião na próxima segunda-feira, deverão ser de três tipos: apoio à proteção civil e aos serviços de saúde; apoios às famílias e trabalhadores para compensar redução ou suspensão do trabalho; e medidas de apoio à tesouraria das empresas, incluindo o adiamento das obrigações fiscais.

“O que temos nas nossas mãos ainda é uma crise de saúde, e naturalmente seria totalmente irresponsável da nossa parte, na verdade negligente, permitir que a situação se transforme numa crise de confiança e numa crise financeira devido à inação”, afirma Centeno ao jornal britânico. O contexto, diz, “pede uma resposta política poderosa tanto dos ministros das Finanças como dos bancos centrais”.

A informação de que o investimento na saúde e em medidas de apoio às famílias e empresas não contaria para efeitos de procedimento de défice excessivo tinha já sido transmitida pela Comissão Europeia aos Estados-membros, em resposta inicial às solicitações de Itália, o país europeu até aqui mais afetado pela pandemia. Na segunda-feira, também o governo português dava conta das primeiras medidas de estímulo, com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, a expressar a intenção de não excluir mais apoios – entretanto, escalados já na última noite, com o elevar da situação de emergência no país.

As medidas preveem desde a agilização da despesa do Estado com contratação pública e com recrutamento de pessoal na saúde, até ao apoio reforçado dos rendimentos das famílias afetadas pela suspensão das aulas em todo o país e alargamento destas medidas de rendimento aos trabalhadores independentes. O governo criou ainda uma linha especial de crédito para as microempresas do sector turístico, no valor de 60 milhões de euros, estando já desde ontem em funcionamento também uma linha semelhante, no valor de 200 milhões de euros, para apoio à tesouraria da generalidade das micro, pequenas e médias empresas (as grandes empresas também podem ter acesso).

Entretanto, a Comissão Europeia irá anunciar, a partir do meio-dia, as medidas de resposta económica a nível europeu.