Centeno. Governo recupera apoios concedidos em 2020 através de uma maior carga fiscal

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal © Bruno Lisita/Global Imagens

A carga fiscal e contributiva, seja ela efetiva, seja medida em termos estruturais (corrigida dos efeitos da conjuntura), aumentou no primeiro ano da pandemia (2020), refere o Banco de Portugal (BdP), que agora é governado por Mário Centeno, ex-ministro das Finanças. Isto acontece porque, apesar da crise pandémica violenta, o governo conseguiu sustentar a base tributária através das suas próprias medidas para manter as empresas e as famílias à tona.

"Por exemplo, a coleta de IRS, um dos principais impostos, cresceu apesar da severidade da crise económica", sustentada pelo próprio Estado, pelas medidas de apoio a famílias e empresas, conclui um novo estudo do banco central.

Apesar de o discurso do governo e do seu sucessor nas Finanças, João Leão, dizer que o fardo da receita não está a aumentar, um estudo divulgado esta quarta-feira no novo boletim económico do (BdP) vem reafirmar que, em 2020, "os rácios da receita fiscal e contributiva efetiva e estrutural no PIB aumentaram em 2020, apesar da diminuição significativa da coleta total".

"Esta evolução contrasta com a observada nas recessões de 2003, 2009 e 2012". A explicação é que "as medidas de apoio a famílias e empresas ativadas nesta crise sustentaram as bases macroeconómicas dos principais impostos e contribuições", refere o Banco. Ou seja, ao subsidiar as atividades e o emprego, o Estado e a Segurança Social acabaram por reverter parte desses apoios a seu favor, recuperando-os para os cofres públicos.

