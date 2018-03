Centeno. Grécia acaba resgate em agosto mas só com novos alívios na dívida

A Grécia deverá terminar o seu programa de ajustamento e resgate (o terceiro, no valor de 86 mil milhões de euros entre 2015 e 2018) no próximo mês de agosto, mas isto só acontecerá com “novas medidas de alívio no pagamento da dívida pública ou dos bancos, fazem saber as autoridades europeias. A reunião do Eurogrupo desta segunda-feira tem este ponto na agenda.

Mário Centeno, o ministro das Finanças português e presidente do conselho informal dos ministros das Finanças da zona euro, explicou aos jornalistas, no início desta tarde, que está muito bem impressionado com os progressos apresentados pelos gregos e confia assim numa saída “tranquila” do resgate.

Na segunda metade deste mês de março, “esperamos injetar na economia grega mais 5,7 mil milhões de euros [nova tranche do empréstimo europeu]” e estamos a trabalhar para uma saída suave da Grécia do programa em agosto”. Legalmente, o resgate acaba no dia 20 desse mês.

Questionado sobre se vai ser possível uma “saída limpa” do ajustamento, isto é, se a Grécia vai poder continuar a andar pelo próprio pé e sem ter de pedir um programa cautelar (que envolveria mais financiamento oficial e vigilância apertada), Centeno respondeu que os parceiros europeus do Eurogrupo estão “a estudar medidas de alívio da dívida, num contexto em que se pretende uma transição da Grécia para o fim do programa em agosto que seja o mais tranquila e sustentada possível”.

O líder do Eurogrupo explicou que “é importante é que as condições de saída do programa tenham garantias de acesso ao mercado e de estabilidade em todas as dimensões”.

“Estamos muito focados em que isso aconteça, mas é claro que a enorme cooperação das autoridades gregas neste momento, e que, como disse, eu hoje de manhã tive oportunidade de verificar na reunião com o ministro Euclid Tsakalotos [das Finanças], é uma condição essencial”, acrescentou o ministro português.

Novos alívios para a Grécia conseguir pagar tudo o que deve

As medidas de alívio extra para suavizar o pagamento da enorme dívida pública da Grécia, que equivale a quase 180% do seu produto interno bruto (PIB), uma das maiores do mundo, ainda estão a ser negociadas ou pensadas, mas podem implicar condicionalidade concreta, ou seja, haver objetivos concretos que tenham de ser atingidos para que a Atenas beneficie das benesses.

As medidas em si podem passar por iniciativas como a indexação da dívida ao crescimento nominal da economia (paga mais em tempos bons; menos exigência em tempos de crise ou de menor crescimento para não piorar a situação do país).

Também podem ocorrer novas extensões das maturidades ou adiamentos nas amortizações de algumas partes do empréstimo. Aliás, recorde-se que a Grécia já beneficiou deste tipo de alívios, nomeadamente uma redução das taxas de juro aplicadas (do lado europeu) e um prolongamento dos prazos de pagamento, com períodos de carência.

O Estado grego ainda não começou a pagar a parte de leão dos juros do empréstimo (isso só vai acontecer a partir de 2022, a maturidade média do crédito ascende a mais de 32 anos. A última amortização de capital do empréstimo europeu está prevista acontecer apenas daqui a 41 anos.

Também está a ser estudada uma forma de usar parte do empréstimo dos 86 mil milhões de euros que ainda não foi usada para pagar empréstimos mais caros, como é o caso do empréstimo do FMI.

Finalmente, a Grécia também poderá vir a usar, se os restantes credores concordarem, os lucros de um programa antigo de apoio ao país (o SMP – Securities Market Programme, um pacote de compras de dívida por parte dos bancos centrais nacionais no auge da crise da dívida pública, e que entretanto geraram ganhos importantes que podem ser devolvidos aos Estados).

No caso grego, os lucros do SMP podem rondar os 4 mil milhões de euros e a ideia é consigná-los a investimentos produtivos.

Todas estas ideias servem para fornecer maior sustentabilidade e credibilidade à dívida grega, sobretudo depois de o FMI ter levantado dúvidas sérias em relação à capacidade de o país pagar e ter pedido mais alívios aos credores europeus. O FMI também é um credor importante dos gregos.

Além do dossier Grécia, o Eurogrupo vai preparar o caderno de encargos da “reforma da zona euro”, que vai ter uma cimeira própria ainda este mês (dias 22 e 23) e decisões mais definitivas na cimeira formal de junho.