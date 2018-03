Centeno: “Grécia está a preparar-se para ficar de pé”

A Grécia está a preparar-se para se financiar sozinha mas ainda é muito cedo para dizer se o país vai conseguir ter uma saída ‘limpa’ do seu programa de ajustamento, que vai no oitavo ano e chega ao fim em agosto, disse Mário Centeno, presidente do Eurogrupo.

“A Grécia continua sensível a choques domésticos e externos. Mas a Grécia está a fazer a coisa certa, ao garantir o máximo possível que vai manter acesso aos mercados depois do programa”, afirmou Centeno em entrevista à Agência de Notícias de Atenas.

“A Grécia está a preparar-se para ficar de pé. Está agora a seguir as melhores práticas dos programas de assistência financeira na Europa”, adiantou. “Vejo um enorme potencial na Grécia”.

Apesar de reconhecer o empenho e os avanços do país na implementação do seu programa de ajustamento, Centeno lembra que a “Grécia tem sido sempre um caso único na zona euro”.

“No final do programa, vamos olhar cuidadosamente para a estratégia de saída da Grécia. Agora é ainda muito cedo”, afirmou, depois de ser questionado sobre se a Grécia vai conseguir financiar-se sozinha nos mercados após agosto de 2018 ou se deveria contar com ajuda, através de uma linha de financiamento.

Também incertas são eventuais medidas em relação à dívida do país. “Decidimos em janeiro iniciar o trabalho técnico sobre novas medidas de alívio da dívida, nomeadamente no mecanismo de ajuste do crescimento”, afirmou Centeno, sublinhando que ainda é cedo para avançar com decisões.

Entre aqueles que acreditam numa saída limpa por parte da Grécia está a agência de notação financeira Moody’s. Também o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, acredita que o país vai sair do programa da troika sem ajuda.

Já bancos como o HSBC apontam que a saída da Grécia do programa de ajuda financeira no verão é plausível, mas uma saída limpa é menos clara.

A saída da Grécia do programa de ajuda é visto como um sinal positivo não apenas para o país mas também para a zona euro que tem vindo a recuperar de uma crise de dívida soberana que atingiu um auge em 2011. Chegou a temer-se que alguns países, incluindo a Grécia, deixassem a zona euro.

O país, que voltou a conseguir financiar-se nos mercados em 2017 através da emissão de dívida soberana, tem em curso um programa de assistência financeira de 86 mil milhões de euros que expira em agosto deste ano.

No passado dia 2 de março, Centeno anunciou que a Grécia cumpriu todas as condições dos credores e vai receber a próxima parcela de financiamento de 5,7 mil milhões de euros, na segunda metade de março.

“O fim do programa vai representar uma nova realidade política na Grécia”, afirmou Centeno na entrevista à agência noticiosa grega. “Seja qual for o quadro de vigilância que seja acordado, a Grécia vai voltar a controlar as suas políticas”, disse. E Centeno recomendou que a Grécia prossiga com as suas reformas.

“Depois do programa, Portugal continuou a implementar reformas estruturais chave, como no setor bancário, que não tinha sido adequadamente coberto durante o seu programa”, recordou.