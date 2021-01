Centeno: "Há mais incerteza sobre o curto prazo" do que para o final do ano

Lisboa , 12/05/2020 - Mário José Gomes de Freitas Centeno, Ministro das Finanças de Portugal e presidente do Eurogrupo, em entrevista para a TSF. Mário Centeno (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, afirmou esta quarta-feira que, em termos de perspetivas para a evolução da economia portuguesa, "há mais incerteza sobre o curto prazo, fevereiro e março, do que para o final deste ano", devido ao impacto esperado do confinamento implementado no país.

Adiantou, em entrevista à RTP3, que só no final de 2022 a economia portuguesa só deverá voltar a registar um crescimento trimestral em linha com o registado em 2019, antes da crise sanitária.

Lembrou que esta é uma "crise que é temporária" e não uma crise estrutural.

Defendeu que "as políticas devem ser focadas onde a crise hoje se sente", dado que o seu impacto "não é igual em todos os seus setores".

"A política monetária não é a mais indicada para fazer isto" mas sim "as políticas orçamentais", indicou.

