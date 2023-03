Centeno. Insistir em aumentar ainda mais lucros e salários "é uma atitude míope"

© Vitor Higgs

Empresas a insistirem em manter um crescimento forte nas margens de lucro, como aconteceu em 2022 e antes da pandemia, e trabalhadores a exigirem maiores aumentos salariais nos próximos tempos, anos talvez, revelam "um comportamento míope" e são uma ameaça séria ao trabalho que está a ser feito para baixar a inflação.

Foi um dos grandes avisos, ontem, de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal (BdP), numa conferência de imprensa sobre o novo boletim económico, no qual atualiza previsões até 2025 e faz o ponto da situação da atual crise inflacionista.

Centeno explicou que a economia parte para 2023 "num ponto alto do ciclo económico", em que há sinais claros de que a inflação diretamente importada via preços das matérias-primas tem todas as condições para começar a descer. Nas novas previsões, o banco central assume mesmo que já entrámos numa fase de "descida generalizada dos preços" das matérias-primas de referência, que na energia, quer em bens alimentares, e que até já estamos em "deflação" nestes mercados.

Em cima disto, o euro ganhou força (apreciou-se) e, como Portugal é altamente dependente dessas importações, também ganhou poder de compra externo, o que é um contributo importante para fazer descer a inflação.

O problema, indicou várias vezes o governador, é que a inflação já se começou a enraizar em muitas partes da economia e que aí é muito mais difícil de controlar.

Se as empresas quiserem continuar a aproveitar a onda inflacionista para aumentar muito as margens de lucro (como em 2022 e antes da pandemia) e se os trabalhadores persistirem na reivindicação de salários maiores, como está a acontecer, a inflação muito elevada pode regressar e deitar por terra o que está a ser feito pela política monetária (subir taxas de juro para arrefecer a cavalgada dos preços), podendo ser inevitável prolongar ou apertar ainda mais as condições financeiras.

Centeno explicou que, se isto acontecer, a subida de lucros e de salários em curso pode evaporar porque a economia enfraquecerá mais com um quadro de custos de financiamentos ainda mais elevados.

"Do lado dos salários, a mensagem é simples e espero que seja bem entendida. Os salários devem evitar crescer acima da produtividade porque colocarão uma pressão sobre os preços e, portanto, sobre a política monetária. E não é uma pressão sobre os bancos centrais, é uma pressão sobre todos nós", referiu o ex-ministro das Finanças.

"Um ponto percentual de aumento dos salários e das margens de lucro vai refletir-se inexoravelmente nos preços, vai criar resistência à descida da inflação, vai por pressão na política monetária e é um comportamento míope que no médio prazo, que é amanhã, vai reverter qualquer ganho salarial e de margens de lucro, ou seja, que trabalhadores e empresas possam neste momento almejar com essa estratégia", defendeu o banqueiro central.

Centeno falou dos salários primeiro, mas tornou a falar do outro lado, das empresas. "Se calhar falo demais disso, mas é por causa da minha formação", disse, num registo mais humorístico.

"A mesma coisa é verdade para as margens de lucro das empresas. Estas devem seguir um processo cíclico, que representou um aumento nos anos passados e que deverá, nos próximos anos e já nesta fase, iniciar um processo, também ele, de acomodação a esta nova fase que agora iniciamos e que não se compadece com aumentos dessas margens".

Para o governador, "a única forma que temos de prolongar o estado muito positivo atual do ciclo económico real [descontando a inflação], não nominal [com inflação incorporada], é conseguirmos de forma coordenada controlar estas duas variáveis".

"É um problema de coordenação, de credibilidade da política monetária, mas é um problema que atinge todos. É uma questão crucial para a definição do ciclo económico nos próximos anos", acrescentou.

Centeno disse ainda que "a nossa projeção tem subjacente uma redução da inflação e, nesse quadro, um crescimento económico que eu diria robusto e sustentável para a economia portuguesa e uma não deterioração do mercado de trabalho".

No entanto, para este cenário relativamente bom acontecer, "estas peças [salários e lucros], ou funcionam todas em conjunto, ou põem em causa todo este exercício".

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, à chegada para a aula aberta que deu à comunidade escolar na Escola Secundária João de Deus, em Faro, 20 de janeiro de 2023. LUÍS FORRA/LUSA © LUSA

"Num ponto alto da economia"

Centeno considera que a economia está num "ponto alto", numa posição que lhe pode permitir, com "equilíbrio e medida", continuar a reduzir muito a dívida, por exemplo. Diz que o mercado de trabalho "está robusto" e que a vaga de novas contratações é elevada, "um indicador muito saudável".

Segundo o boletim económico, a economia portuguesa deverá crescer 1,8% em termos reais, este ano, muito por causa de uma nova vaga de turismo que deverá ser mais forte do que se previa, indica o Banco. A inflação um pouco mais baixa também ajuda.

Este crescimento real superior aos 1,5% previstos pelo BdP em dezembro é ajudado por um ligeiro alívio na previsão de inflação para o conjunto deste ano. Continua alta, mas desce de 5,8% (dezembro) para 5,5% agora.

O banco central torna-se assim a instituição mais otimista quanto ao desempenho do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Mais do que o governo, que prevê 1,3% (OE2023, publicado em outubro).

Mas há alguns sinais mais evidentes de que a crise inflacionista e o abrandamento económico que começou a acontecer no ano passado estão a chegar ao mercado de trabalho.

Embora o Banco de Portugal, considere que "o mercado de trabalho mantém-se robusto no horizonte de projeção", a verdade é que o emprego irá praticamente estagnar (sobe apenas 0,1% este ano).

O desemprego é revisto em alta e aumentar para uma média de 7% da população ativa em 2023. Foi de 6% no ano passado. E ficará perto de 7% até 2025, o último ano deste novo exercício de previsão do banco central.

Mas parece que é o turismo que volta a evitar uma aterragem mais dura da economia. "Face a dezembro, a projeção para o crescimento do PIB em 2023 é revista em alta, refletindo uma evolução mais favorável das exportações de turismo e, em menor grau, do consumo privado", diz o Banco.

Quanto ao emprego, o BdP explica "estas variações são enquadradas pela relativa estabilização da população em idade ativa (com os fluxos de imigração a compensarem a evolução do saldo natural) e das taxas de atividade e de desemprego".

"A taxa de desemprego aumenta para 7% em 2023" devido ao "impacto desfasado do abrandamento da atividade em 2022".

O novo investimento, que pode ser a chave para fazer aumentar mais o emprego, está a perder gás, pelo menos em 2023.

O BdP fiz que o aumento das taxas de juro e do custo do financiamento ajudam a explicar este desaire, sobretudo no setor privado.

Em dezembro, a previsão era de aumento de 2,9%, mas o Banco diz agora que o investimento fixo não irá além dos 2,3% em 2023.

"O investimento público tem um forte impulso em 2023", mas "nos anos seguintes os crescimentos são progressivamente menores". "O crescimento médio de 10% é explicado pelo impacto da execução dos projetos do PRR", diz a entidade liderada por Centeno.

O banco central refere ainda que "o investimento empresarial deverá crescer menos em 2023 (0,9%, após 2,6% em 2022), refletindo o aperto das condições de financiamento e o abrandamento da procura global".

Por exemplo, "o investimento em habitação será o mais afetado pelo aumento das taxas de juro, projetando-se uma redução de 4% em 2023", diz o BdP.

Dívida de 100% era para ser em 2023

Quanto às contas públicas, Centeno é cauteloso nas palavras, mas insiste que "é muito importante retomar a tendência de descida". "Tem de ser feito com equilíbrio e medida, mas os 100% do PIB na dívida pública já eram um objetivo assumido no Programa de Estabilidade de 2019, que baixava dos 100% em 2023, mas a covid não permitiu". "Acho muito importante que o fizéssemos, mas com equilíbrio e medida", reforçou.

E auanto à proposta das Finanças, de Fernando Medina, de baixar o IVA para 0% em alguns alimentos e de forma temporária, o governador disse: "não conheço em detalhe", mas seria "mais simples fazer [descer impostos] nos combustíveis, que têm um mercado mais regulado e indexado a preços internacionais, do que em produtos desta natureza".