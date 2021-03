Centeno mantém crescimento de 2021 graças às exportações, mas turismo vai atrasar

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, durante a apresentação do Boletim Económico de dezembro, que inclui projeções para a evolução da economia portuguesa no período 2020 a 2023, na sede em Lisboa, 14 de dezembro de 2020. TIAGO PETINGA/POOL/LUSA © LUSA

As exportações portuguesas devem crescer mais do que o esperado este ano (face ao cenário de dezembro) e isso pode compensar o enfraquecimento dos restantes agregados da economia (PIB ou produto interno bruto), como o consumo privado e público e o investimento que vão crescer, mas com menos fulgor, indicou o Banco de Portugal (BdP), esta sexta-feira, no novo boletim económico.

A procura externa por mercadorias produzidas em Portugal vai acordar, já o despertar do turismo será mais lento, avisa o BdP.

A economia portuguesa pode assim conseguir manter o crescimento anteriormente previsto de 3,9% em 2021, mas a criação de emprego continuará a ser muito ténue (mais 0,3% em 2021). Em todo o caso, o desemprego deverá pesar menos (7,7% da população ativa) do que se pensava há três meses (8,8%).

De acordo com o novo boletim económico do banco central governado por Mário Centeno, "as exportações de bens e serviços crescem 13,7% em 2021, 11,5% em 2022 e 5,3% em 2023". No boletim de dezembro, o BdP apontava para uma expansão de 9,2% nas exportações totais deste ano.

O fortalecimento das vendas de bens (mais do que os serviços de turismo, como referido) amortece as revisões em baixa do ritmo de outras partes da economia.

O consumo privado tem um dos maiores cortes face a dezembro, vai crescer metade do previsto anteriormente. Em dezembro, o BdP apontava para uma expansão de 3,9%, agora diz 2%.

O consumo público ia avançar 4,9%, agora fica-se pelos 3,7%. O investimento (FBCF) já não vai crescer 4,4% este ano, mas antes 3,6%, prevê o banco central.

O que mudou, entretanto?

O banco central está a assumir, por exemplo que "as restrições [medidas de confinamento] serão gradualmente levantadas a partir do segundo trimestre de 2021" e que "a implementação de uma solução médica eficaz estará concluída até ao início de 2022, em paralelo em Portugal e na área do euro".

"O início do processo de vacinação veio reforçar a confiança na recuperação económica, que está também ancorada na manutenção de uma orientação favorável das políticas monetária e orçamental."

Esta hipótese é forte e contrasta com as expectativas mais humildes quanto ao regresso dos turistas e ao renascimento do turismo em Portugal (como era antigamente), setor vital para o emprego e para a economia como um todo.

Segundo o Banco, a evolução das exportações (avançam quase 14%, quando há três meses a projeção do BdP estava na casa dos 9%) "reflete a dissipação mais lenta dos impactos diretos da pandemia nas exportações de turismo, que começam a ganhar dinamismo apenas a partir de meados de 2021, e o peso significativo desta componente, o quarto mais elevado na área do euro em 2019".

"No final do horizonte de projeção, as exportações de turismo encontram-se ainda ligeiramente abaixo das de 2019" e "a experiência da pandemia sugere a possibilidade de uma redução das viagens de negócios nos próximos anos, o que penaliza a evolução dos setores exportadores de serviços", diz o BdP.

Já as exportações de bens "crescem 15,1% em 2021 - ultrapassando as de 2019 - e aumentam 4,9% e 3,2% em 2022 e 2023".

O Banco diz que as suas projeções "apontam para uma recuperação da atividade económica no período 2021-23, assente no sucesso do combate à pandemia à escala internacional, no reforço da confiança e no apoio das medidas de política nacionais e supranacionais".

No entanto, "embora se antecipe que o nível de atividade económica de 2019 seja alcançado em meados de 2022, existe uma perda face ao que se teria verificado na ausência da pandemia".

Recuperação lenta nos serviços dependentes de contactos pessoais

"A crise levou à interrupção da acumulação de fatores produtivos, incluindo capital humano, e à redução da eficiência na utilização dos mesmos, motivada pelas preocupações com a disseminação e com o combate ao vírus" e o impacto nos setores variou e varia muito. As atividades mais baseadas em contactos pessoais e viagens são as mais prejudicadas por este novo ambiente.

"A recuperação deverá ser mais lenta nos serviços mais dependentes de contactos pessoais" e nos ramos que podem recorrer menos ao teletrabalho, por exemplo. O comércio e a restauração são dois desses ramos mais condicionados pelas restrições e receio de mobilidade.

"Adicionalmente, o aumento do endividamento dos setores público e privado, já com pontos de partida elevados, colocará importantes desafios à economia portuguesa." Um aviso de navegação do BdP, neste caso para governo, empresas e bancos.