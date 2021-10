Centeno mantém crescimento, melhora mercado de trabalho, mas corta investimento

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, na conferência de imprensa do boletim económico, em maio de 2021. © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

A economia portuguesa deve crescer este ano o mesmo que se previa há quatro meses, avançando 4,8% em termos reais, mas o mercado de trabalho mostra sinais de melhoria, diz o Banco de Portugal (BdP). O emprego sobe mais (cerca de 2,6% em 2021) e o desemprego foi revisto em baixa para 6,8% da população ativa. Mas há maus sinais: os ritmos de investimento e das exportações levaram cortes substanciais.

Como referido, de acordo com o novo boletim económico do BdP, divulgado esta quarta-feira (que só faz previsões para o ano corrente), a atividade económica recupera os mesmos 4,8% calculados em junho.

Mas na verdade, esta retoma parece ser menos musculada já que o ponto de partida (2020) também foi pior, foi revisto em baixa pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), recentemente. A pandemia e as medidas de confinamento arrastaram economia portuguesa para uma recessão real de 8,4%, muito pior do que a contração de 7,6% estimada em agosto último, avançou o INE há apenas duas semanas.

Segundo diz agora o banco central, o consumo das famílias vai ser mais forte do que o antecipado no início do verão (cresce 4,3% em vez de 3,3%), o consumo público também (à boleia de mais horas trabalhadas, aumentos no número de funcionários e da despesa com equipamentos e materiais de saúde, e do financiamento com fundos europeus). Este consumo do Estado deve avançar 5,2% em vez dos 4,9% calculados há quatro meses.

No entanto, o crescimento global da economia fica na mesma porque o investimento perde gás, devendo avançar apenas 5,6% em vez de 7,6%. Isto depois de ter perdido 2,7% no ano passado.

As exportações também enfraquecem: crescem 9,6% este ano em vez de 14,5%. Fica curto, tendo em conta o colapso de quase 19% registado em 2020.

Diz o Banco governado por Mário Centeno que "a economia portuguesa cresce 4,8% em 2021, aproximando-se do nível pré pandemia no final do ano".

"A recuperação da atividade reflete o controlo da pandemia, através do processo de vacinação - com efeitos positivos na confiança dos agentes económicos - e a manutenção de políticas económicas expansionistas", diz o boletim.

A inflação continuará bastante baixa "em 0,9% em 2021".

"No primeiro semestre, a queda da atividade e subsequente recuperação foram mais acentuadas nos serviços que envolvem maior contacto social. A despesa em serviços permanece abaixo do período pré pandémico, dada a persistência de comportamentos de precaução, a recuperação lenta do turismo e um maior recurso ao teletrabalho".

Mas "em contraste, a despesa em bens está já acima, embora condicionada pelas perturbações na oferta".

As famílias portuguesas puxam mais pela economia, como referido. "O consumo privado cresce 4,3% em 2021, sustentado pelo crescimento do rendimento disponível e pela redução gradual da taxa de poupança. O crescimento do rendimento disponível em termos reais resulta da recuperação forte do emprego e do dinamismo dos salários nominais, sendo atenuado pelo aumento da inflação."

"O consumo público deverá crescer 5,2% em termos reais, após uma quase estabilização em 2020."

Investimento perde força e exportações também

Já o investimento perde força e aumenta 5,6%, ainda assim "sustentado pelas perspetivas de recuperação, pelos fundos europeus e pelo crédito a taxas de juro baixas e com garantia do Estado".

"As exportações de bens crescem 10,7% em 2021, acompanhando o dinamismo da procura externa dirigida à economia portuguesa. As perturbações nas cadeias de abastecimento continuam a afetar a evolução deste agregado até ao final do ano."

"As exportações de serviços continuam condicionadas pelo impacto da pandemia em 2021, crescendo 7%, após uma redução de 37,2% no ano anterior. No final do ano, as exportações de serviços situam-se cerca de 20% abaixo dos valores pré pandemia."

Com fatores que ajudam a economia e outros que ajudam menos do que se esperava, o saldo parece ser positivo no mercado de trabalho, assinala o BdP.

"O emprego aumenta 2,6% e a taxa de desemprego reduz-se para 6,8% (7% em 2020), beneficiando da recuperação dos serviços mais intensivos em trabalho."

Para o BdP, "em 2021, a economia portuguesa continua o processo de recuperação iniciado no terceiro trimestre de 2020. O choque pandémico revelou-se temporário, não obstante o impacto mais prolongado em alguns setores e empresas."

"Os desafios mais próximos incluem a redução do endividamento, a utilização eficiente do Plano de Recuperação e Resiliência e a necessária reafetação de recursos físicos e humanos em resposta à transição climática e digital" e alcançar "uma expansão da atividade mais forte do que a projetada antes da crise e retomar da convergência com a zona euro", sublinha o banco central no novo estudo.