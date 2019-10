Centeno mantém principais secretários de Estado

Já é conhecida a equipa de secretários de Estado do novo governo de António Costa. São, no total, 50 secretários de Estados. Muitas caras são já conhecidas mas há, ainda assim, novidades. No ministério das Finanças, Mário Centeno mantém quase toda a sua equipa, com exceção de Maria de Fátima de Jesus Fonseca que, até aqui, ocupava o cargo de Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público.

Nas Finanças, mantém-se assim Ricardo Mourinho Félix como Secretário de Estado Adjunto e das Finanças; António Mendonça Mendes como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; João Leão na secretaria de Estado do Orçamento e Álvaro Novo como Secretário de Estado do Tesouro.

Maria de Fátima Fonseca mantém-se no governo mas, e de acordo com a nova orgânica, transita para o ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, tutelado por Alexandra Leitão, onde vai ocupar a secretaria de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa. Ainda neste novo ministério, estará José Couto, novo Secretário de Estado da Administração Pública, e Jorge Botelho Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local.

No ministério da Economia, Rita Marques, até aqui presidente da Portugal Ventures, vai suceder a Ana Mendes Godinho na secretaria de Estado do Turismo. Pedro Siza Vieira conta ainda na sua equipa com João Neves como Secretário de Estado Adjunto e da Economia, com João Torres que é agora secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor e também com André de Aragão Azevedo que vai ocupar a secretaria de Estado para a Transição Digital, vindo da Microsoft.

No ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a equipa de Ana Mendes Godinho é composta por Miguel Cabrita, que vai ser secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional; Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos na secretaria de Estado da Segurança Social; Ana Sofia Antunes na secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e, por fim, Rita da Cunha Mendes na secretaria de Estado da Ação Social.

No ministério do Ambiente e da Ação Climática de João Pedro Matos Fernandes, João Galamba passa a Secretário de Estado Adjunto e da Energia; Inês dos Santos Costa vai ser Secretária de Estado do Ambiente; João Paulo Marçal Lopes Catarino é o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território e Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro vai tutelar a secretaria de Estado da Mobilidade.

E no ministério das Infraestruturas e da Habitação, de Pedro Nuno Santos, a equipa é composta por Alberto Souto de Miranda, Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Jorge Delgado, é Secretário de Estado das Infraestruturas, e Ana Pinho mantém-se como Secretária de Estado da Habitação.

