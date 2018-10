Centeno: medidas para função pública superam programa do governo

Um dia depois de na Assembleia da República os parceiros da ‘geringonça’ terem encerrado o debate na generalidade da proposta orçamental para 2019 acenando com o caderno de encargos que querem levar para a discussão na especialidade, o ministro das Finanças veio lembrar que muito das medidas já tomadas que envolvem a função pública, superam o que estava previsto no programa do governo.

Insistindo no registo que tem marcado as suas intervenções, o ministro das Finanças voltou esta quarta-feira a sublinhar a necessidade das medidas serem tomadas em “diálogo” e com “responsabilidade” para que “as decisões do presente não comprometam o futuro dos serviços públicos e dos seus trabalhadores”.

Antes, Mário Centeno, que abriu o 10ª Congresso nacional da administração pública – este ano subordinado ao tema “inovação sem fronteiras: a realidade por trás de mitos e barreiras” – tinha enunciado algumas das medidas que já foram tomadas e que visam a função pública.

Neste contexto lembrou a reversão dos cortes salariais, a “modernização do sistema de formação profissional, a recuperação do horário de trabalho e a renovação “das perspetivas de desenvolvimento de carreira que, nesta legislatura, retomam a sua normalidade”.

“Desde o Orçamento do Estado de 2016, o Governo fez uma rutura na forma como a Administração e os seus trabalhadores foram tratados”, precisou, acrescentando que com o OE/2019 “o Governo evidencia o cumprimento de todos os compromissos enunciados para a Administração Pública”.

A conjugação de todas as medidas tomadas, disse ainda o ministro, envolve “uma enorme” dimensão orçamental, “cumpre” os compromissos assumidos e “tem ido para além das medidas estabelecidas no programa do governo”. Centeno assumiu também que este ir mais além do que estava previsto apenas foi possível porque o cenário macroeconómico o permitiu.

Parceiros e sindicatos querem mais

Esta leitura de que se está a ir além do que previa o programa do governo não colhe o apoio nem dos parceiros políticos do governo, me dos representantes dos trabalhadores que têm vincado a sua posição com a marcação de várias greves.

No encerramento do debate orçamental, PCP e Bloco votaram a reafirmar a necessidade de o OE para 2019 ser mais generoso nos aumentos salariais.

Na frente sindical, as estruturas têm sido unânimes a recusar o valor e as soluções de aumento de salários que o governo propõe para 2019. Esta questão foi, de resto, uma das principais razões para que Frente Comum, Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) se tivessem unido na primeira greve geral da função pública desde que este governo está em funções.