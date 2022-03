Centeno. Mesmo que a guerra se agrave, Portugal ainda pode crescer 3,6% este ano

Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © Leonardo Negrão / Global Imagens

A economia portuguesa poderá ser capaz de crescer 4,9% (num cenário em que não há uma escalada da guerra), em todo o caso quase menos um ponto percentual dos se se previa há três meses; e se a guerra na Ucrânia se intensificar, a economia ainda vai ser capaz de crescer 3,6% em termos reais, diz o Banco de Portugal.

Na apresentação do novo boletim económico de março, divulgado esta quinta-feira, o governador Mário Centeno explicou que "face a dezembro, a projeção para o crescimento do PIB é mais baixa em 0,9 pontos percentuais (p.p.) em 2022 e 0,2 pp em 2023, permanecendo inalterada em 2024".

A revisão em baixa para este ano "reflete o menor crescimento no quarto trimestre de 2021 e indicadores mais fracos no primeiro trimestre, devido à quinta vaga da pandemia no final de 2021 e primeiras semanas de 2022 e ao conflito militar, a par da redução do poder de compra devido à inflação e às hipóteses externas menos favoráveis", acrescenta.

(em atualização)