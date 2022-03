Centeno orienta Medina. Dívida deve cair a sério e carga fiscal tem de baixar mais

Fernando Medina © MIGUEL A. LOPES LUSA

A dívida pública deve ser uma prioridade das Finanças nos próximos quatro anos (deve continuar a cair) de modo a "diferenciar" Portugal de outros países europeus mais endividados, avisou ontem Mário Centeno.

O governador do Banco de Portugal (BdP) deixou ainda outra orientação de fundo ao novo governo e, em especial, a Fernando Medina, o ministro das Finanças que vai tomar posse no próximo dia 30: as alterações ao quadro fiscal impostos devem ser "previsíveis" e o País "deve reduzir a componente estrutural da fiscalidade nos próximos anos".

As recomendações do antigo ministro das Finanças de António Costa surgem um dia depois de ser conhecida a composição ministerial do novo governo de maioria absoluta do PS. Medina vai substituir o atual ministro João Leão, na Finanças. Medina é do círculo próximo de Costa, Leão é mais chegado a Centeno (foi seu secretário de Estado durante anos).

Na conferência de imprensa sobre o novo boletim económico, em que o Banco de Portugal cortou a fundo a previsão de crescimento deste ano (para 4,9%) e subiu a da inflação (para 4%), o governador foi bem claro sobre com o que está a contar do governo em matéria de estratégia orçamental.

Centeno: "uma nota sobre a parte orçamental"

"Nós não divulgamos agregados orçamentais, mas o que está subjacente a este boletim é uma trajetória de equilíbrio orçamental ao longo do horizonte de projeção, ou seja, as contas públicas caminham no sentido do equilíbrio orçamental", antecipou Centeno. Até 2024, pelo menos.

Segundo o banqueiro central "este é um esforço bastante significativo, se estrutural, para a redução da dívida pública, que deve atingir um valor próximo de 110% do produto interno bruto (PIB) em 2024".

Depois fez questão de acrescentar. Nesta trajetória, o governo "tem todas as condições para atingir 100% do PIB em 2026, que é um objetivo também de diferenciação da trajetória de dívida pública em Portugal face a alguns países europeus".

Atualmente (final de 2021), o rácio da dívida está em cerca de 127,5% do PIB.

A ideia é que Portugal mostre que está a caminhar para fora da zona de perigo da dívida, para não ser penalizado com juros demasiado elevados, num cenário em que o Banco Central Europeu (BCE) retira apoios à economia através de menos injeção de largas quantidades de dinheiro ultra barato, como fez nos últimos anos.

Aliás, este movimento de desmame já começou e deve ser ainda mais forte daqui em diante para combater a inflação crescente, trazendo-a para níveis mais próximos dos desejados 2%.

Ainda no campo das Finanças, Centeno disse o que é preferível nos impostos. "Em relação à fiscalidade, duas notas. Uma é favorecer a previsibilidade da fiscalidade em Portugal", referiu o governador.

Além disso, destacou "a capacidade que o País tem tido e deveria manter de reduzir de forma tendencial e gradual a componente estrutural da fiscalidade nos próximos anos", uma forma de aliviar a carga fiscal nacional.

Centeno não esqueceu a Economia e os fundos europeus, que vão ser geridos por António Costa Silva (o novo ministro da Economia e do Mar) e Mariana Vieira (a ministra da Presidência, que terá muito a dizer sobre a libertação dessas verbas).

Mário Centeno reiterou que "a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é absolutamente crucial" nos próximos anos.

Por exemplo, "em alguns destes cenários, se o PRR não for executado, as taxas de crescimento em cadeia podem vir significativamente reduzidas e num cenário em que temos taxas mais próximas de zero, elas com alguma probabilidade podem vir a ser negativas", avisou Centeno.

Ou seja, se o PRR falha, pode até haver recessão ou estagnação.

A economia em 2022

A economia portuguesa poderá ser capaz de crescer 4,9% (num cenário em que não há uma escalada da guerra), em todo o caso quase menos um ponto percentual dos se se previa há três meses; e se a guerra na Ucrânia se intensificar, a economia ainda vai ser capaz de crescer 3,6% em termos reais, diz o Banco de Portugal (BdP).

Na apresentação do novo boletim económico de março, divulgado esta quinta-feira, o governador Mário Centeno explicou que "face a dezembro, a projeção para o crescimento do PIB é mais baixa em 0,9 pontos percentuais (p.p.) em 2022 e 0,2 pp em 2023, permanecendo inalterada em 2024".

A revisão em baixa para este ano "reflete o menor crescimento no quarto trimestre de 2021 e indicadores mais fracos no primeiro trimestre, devido à quinta vaga da pandemia no final de 2021 e primeiras semanas de 2022 e ao conflito militar, a par da redução do poder de compra devido à inflação e às hipóteses externas menos favoráveis", acrescenta.

Neste cenário de base, o maior impedimento à retoma vem sobretudo do fator guerra.

"A invasão da Ucrânia pela Rússia contribui para limitar o dinamismo económico e para intensificar as pressões inflacionistas" e "o impacto negativo sobre a atividade decorre do agravamento da subida dos preços das matérias-primas, da redução da confiança dos agentes económicos, da turbulência nos mercados financeiros e dos efeitos das sanções comerciais e financeiras impostas à Rússia", diz Centeno.

Matérias-primas como "petróleo e gás", mas também bens alimentares, referiu o governador.

Estas projeções do cenário de base "assumem que não se verifica uma escalada do conflito e que o impacto destes fatores e dos constrangimentos de oferta global se dissipam no médio prazo". É arriscado, no mínimo.

Inflação mais do que duplica

O impacto nos preços do consumidor é que parece ser mais violento, o que até já está a ser sentido em várias vertentes do quotidiano, como no custo dos combustíveis, do pão e de outros bens alimentares e não alimentares.

Em dezembro passado, o BdP previa uma subida geral dos preços na ordem dos 1,8% este ano. Agora, diz que o ritmo vai ser mais do dobro. Cerca de 4%.

"A inflação é que foi revista em alta, em particular em 2022 (2,2 pp), refletindo os valores elevados recentes e a revisão em alta das hipóteses para o preço do petróleo e outras matérias-primas". A taxa de inflação prevista é agora de 4%, no cenário central, em que não há uma escalada na agressão contra a Ucrânia.

Porque num cenário de violência ainda maior (cenário adverso), a inflação em Portugal pode chegar a 5,9%, calcula o BdP.