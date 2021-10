Centeno pede ao governo que comece a secar despesa em excesso da pandemia

Lisboa, 06/10/2021 - Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, apresenta Boletim Económico de Outubro 2021. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

A pandemia e a crise provocada pelos pesados confinamentos sobre a atividade económica e a mobilidade das pessoas levou a um aumento substancial da despesa pública, ainda que temporário, mas Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, pediu que esse excesso comece a ser saneado, que daqui para a frente o governo e as Finanças o comecem a "absorver".

Pelas contas de Centeno, "o rácio da despesa primária no produto interno bruto (PIB) manteve-se superior ao nível pré-crise, essencialmente devido ao impacto das medidas relacionadas com a pandemia".

Essa despesa, que foi necessária, deve no entanto recuar, agora que a pandemia começa a dar sinais de que pode estar a terminar, pugnou Mário Centeno.

Pelas contas do governador, os gastos correntes primários em suposto excesso (sem contar com a fatura dos juros portanto) rondarão o equivalente a 1,8 pontos percentuais do PIB, segundo a Lusa.

São mais de 3,8 mil milhões de euros, assumindo o PIB previsto pelo governo para este ano, segundo cálculos do Dinheiro Vivo.

Para Centeno, o peso da despesa primária corrente -- sem contar com os efeitos das medidas covid, com as 'one-off' [medidas extra e irrepetíveis] e tudo o que é financiado por fundos europeus -- "será, no final deste ano, 1,8 pontos percentuais do PIB superior ao nível de 2019".

Mas, disse o governador na conferência de imprensa, esses "1,8 pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) deverão ser absorvidos se quisermos retomar a trajetória anterior à crise".

Segundo a Lusa, Centeno dividiu o excesso de 1,8 pontos percentuais em duas partes: 0,8% do PIB são salários e 1% do PIB são prestações sociais.

"O peso destas duas áreas do Estado no PIB aumentou de forma muito significativa ao longo destes dois anos, 2020 e 2021. Esta tendência é normal, é expectável, aconteceu em todos os países da Europa, mas trata-se agora de retomar os níveis anteriores à crise", insistiu o chefe do banco central.

O mesmo em relação à dívida. "O Estado respondeu à pandemia, sendo responsável por 80% do aumento da dívida total de Portugal, e esta é, obviamente, uma preocupação no quadro orçamental presente", avisou Centeno.

Nesse sentido, continuou o governador, "as políticas públicas, incluindo o saldo orçamental, devem ser as adequadas e deve-se redobrar atenção a eventos sistémicos" que possam surgir. Não disse quais.

Centeno e Marcelo unidos pelo mesmo ideal

Ainda do campo do endividamento, fez também um aviso relativamente ao uso dos fundos europeus, alinhando com os alertas recentes do Presidente da República: os fundos não devem servir para financiar despesa que depois, por si, gera mais despesa que necessita de ser financiada por mais dívida.

"Os fundos europeus não devem servir para gerar mais dívida", "devemos garantir que os fundos aliviam a pressão sobre o orçamento" e que o Estado não vai financiar-se nos mercados ainda mais por causa disso.

No dia 5 de outubro, nas cerimónias da implantação da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu que "Portugal por uma vez entre a tempo - isto é, nos primeiros, e não no meio e menos ainda nos últimos - num novo ciclo económico do clima, energia, digital, ciência, tecnologia e renovado tecido produtivo".

"E dispondo de meios de financiamento adicionais [os fundos europeus], a serem usados com rigor, eficácia e transparência", reforçou o PR.

"Desta vez, falhar a entrada a tempo é perder, sem apelo nem agravo, uma oportunidade que pode não voltar mais", avisou o Chefe de Estado.