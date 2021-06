Centeno prevê maior crescimento económico desde o tempo de Guterres

© D.R.

A economia portuguesa pode crescer este ano a um ritmo recorde de 4,8%, prevê o Banco de Portugal (BdP) nas novas projeções que constam do boletim económico de junho, divulgado esta quarta-feira.

É preciso recuar a 1998, ao tempo do governo de António Guterres, dos grandes projetos rodoviários, imobiliários e da Expo 98, para se encontrar um impulso económico semelhante.

A grande diferença é que este salto de quase 5% em 2021 surge na sequência de uma quebra histórica de 7,6% na atividade em 2020 por causa dos confinamentos impostos para tentar deter a pandemia covid-19.

Tal como noticiou o Dinheiro Vivo, Mário Centeno assina assim uma forte revisão em alta do crescimento estimado para este ano, alinhando as suas contas com a do Banco Central Europeu (BCE), que na semana passada fez o mesmo em relação à zona euro.

O BdP subiu a fasquia do crescimento previsto para este ano de 3,9% (no boletim de março passado) para os referidos 4,8% agora. No passado dia 10 de junho, o BCE reviu em alta a sua projeção para o conjunto dos 19 países da moeda única de 4% para 4,6% (também entre março e junho).

"O crescimento da economia portuguesa no horizonte 2021-2023 é revisto em alta e o desemprego em baixa face à previsão de março", começa por referir o Banco. O produto interno bruto (PIB) deve crescer 4,8% em 2021, ganha força até 5,6% em 2022 e depois abranda para 2,4% em 2023. Segundo o novo estudo, a economia recupera o nível de 2019, pré-pandemia, "na primeira metade de 2022".

O BdP justifica a forte revisão em alta e estes ritmos de crescimento na ordem dos 5% neste ano e no próximo com um perfil do crescimento económico que "reflete uma reação mais rápida do que esperado ao levantamento das restrições a partir de março", "melhoria que é extensível à procura externa e ao investimento".

O banco central governado por Mário Centeno sublinha o papel da retoma das exportações de mercadorias, do turismo (que parte de níveis muito pobres por causa da pandemia, que praticamente interrompeu esta atividade) e do investimento público, que vai ser amplamente baseado em fundos europeus e no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Tudo somado leva o BdP a considerar que as previsões até tenderão a sair melhor do que se espera agora.

"O balanço dos riscos em torno das projeções para a atividade é enviesado em alta em 2021-23, com destaque para o risco ascendente decorrente da utilização das poupanças das famílias acumuladas durante o período da crise."

"A recuperação da economia no horizonte de previsão assume a não retirada abrupta das políticas orçamental e monetária, devendo os apoios ser adaptados à evolução da crise."

O maná dos fundos europeus e o regresso do turismo

Em comunicado, a instituição liderada pelo antigo ministro das Finanças diz que está a contar com "a recuperação do turismo e a entrada de fundos europeus", conduzindo a balança corrente e de capital do País a uma posição altamente excedentária.

Em todo o caso, o BdP avisa que "as exportações apresentam um crescimento de cerca de 14% em 2021-22", mas há "diferenças marcadas entre bens e serviços".

"As exportações de bens recuperaram os níveis pré-crise logo na segunda metade do ano de 2020. A recuperação das exportações de serviços será mais lenta, ficando mesmo abaixo do nível de 2019 no final do horizonte de projeção".

Ou seja, o turismo, a grande componente das exportações de serviços, recupera é certo, mas de um ponto de partida muito baixo (em 2020) e a um ritmo mais vagaroso, pois muitas restrições à circulação de passageiros internacionais continuam em vigor, apesar do alívio na pandemia.

PRR vai representar 30% do investimento público total

Quanto ao papel das verbas da Europa e dos dinheiros a fundo perdido (quase 14 mil milhões de euros no âmbito do PRR), o BdP observa que "o investimento apresenta um crescimento médio de 7% em 2021-23". Deve avançar 7,6% este ano e reforça com mais 8,2% no ano que vem, segundo as contas do banco central.

Ainda no investimento, "a componente empresarial deverá crescer 6,4% em média anual, suportada pelas condições financeiras favoráveis, pelos fundos europeus, pela recuperação da procura e pela gradual redução da incerteza".

E o investimento público deve registar "um crescimento mais elevado, cerca de 20% em média, refletindo a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, que representa cerca de 30% do investimento público previsto em 2022-2023", refere o BdP.

"O consumo privado cresce 3,3% em 2021 e recupera mais marcadamente em 2022 (4,9%), ano em que retoma os níveis pré-pandémicos. O rendimento disponível real cresce 1,3% em média em 2021-2023, em resultado da recuperação do emprego e dos salários." O emprego deve crescer cerca de 1,3% neste ano e no próximo.

Salários sobem muito pouco, desemprego demora a baixar

Mas os salários vão continuar muito contidos, até porque continua a haver muita gente nas franjas do emprego, que vive de trabalho precário, de muito curta duração, a tempo parcial ou pontual. Além disso, o BdP prevê que haja uma recuperação mais pronunciada nos empregos com salários mais baixos, o que puxa média para baixo, claro.

"Os salários crescem mais moderadamente do que no período pré-pandemia", diz o Banco. "Os salários apresentam um crescimento médio de 2,3% em 2021-23, após uma variação de 2,9% em 2020 e de 3,7% em 2018-19."

Outra coisa destoa neste ambiente de retoma. A intensidade do desemprego vai aumentar este ano, apesar do "crescimento mais contido dos salários". Segundo o banco central, "a taxa de desemprego aumenta ligeiramente em 2021 e decresce em 2022-23.

Sobe de 7% da população ativa em 2020 para 7,2% em 2021, em todo o caso, "um valor bastante inferior ao observado durante as duas recessões anteriores". Depois deve cair até 6,8% em 2023.

No entanto, há um problema estrutural que prolonga o desemprego em Portugal.

"A trajetória de redução da taxa de desemprego será condicionada pela recuperação mais lenta de atividades mais afetadas pela pandemia, que tendem a ser intensivas em trabalho. Com efeito, os dados do desemprego registado nos centros de emprego até abril de 2021 mostram que o desemprego aumentou face aos valores pré-pandemia e se mantém elevado sobretudo no alojamento e restauração, no comércio e nos serviços de apoio", escreve o Banco de Portugal.

(atualizado 13h00)