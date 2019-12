Centeno promete 2ª maior subida no investimento público desde 1995

O governo deverá conseguir poupar cerca de 755 milhões de euros de despesa em investimento público este ano (o que não foi executado face ao orçamentado para 2019) e isso pode permitir-lhe um salto de 22% nesta rubrica em 2020, indicam cálculos do Dinheiro Vivo a partir da proposta de Orçamento do Estado do ano que vem (OE2020), entregue ao Parlamento na passada segunda-feira, ao final da noite.

Se assim for, o investimento público público vai crescer ao ritmo mais elevado desde 2010, ano em que disparou quase 32%. Na altura, o governo era liderado por José Sócrates e as Finanças por Fernando Teixeira dos Santos. Foi também o ano que antecedeu a bancarrota do País e o resgate da troika.

Portanto, a proposta do governo de António Costa visa o segundo maior aumento de investimento público de que há registo (as séries da Comissão Europeia remontam a 1995) e, se concretizada, vai injetar na economia quase 5 mil milhões de euros em 2020.

Como referido, para esta meta do ano que vem contribui, de forma decisiva, a não realização de investimentos que estavam programados para 2019.

Aliás, há uma semana, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) reparou que “na despesa efetiva, o aumento homólogo até outubro de 2019 (3,7%) ficou aquém do que se encontra implícito no OE2019 aprovado para o conjunto do ano (6,4%)” e que “o investimento, os subsídios e as outras despesas correntes registaram um ritmo de crescimento inferior ao que se encontra subjacente ao OE2019”.

No final de outubro, o Conselho das Finanças Públicas (CFP), numa análise sobre as contas até ao final do primeiro semestre, considerou também que “a execução da despesa com consumos intermédios e investimentos poderá situar-se abaixo do inicialmente previsto” este ano.

Foi o que aconteceu.

Os números do ministério das Finanças mostram isso mesmo. No OE2019, Mário Centeno previa acabar o ano de 2018 com 4,1 mil milhões de euros em investimento público executado, prometendo na altura (outubro de 2018) um reforço significativo no ano seguinte (2019), uma subida superior a 17%, até aos 4,9 mil milhões de euros investidos pelo setor público.

Isso já não aconteceu, mostram os novos dados das Finanças. Em 2019, houve uma subida, sim, mas ficou-se pelos 8%. O investimento final deste ano rondará assim os 4,1 mil milhões de euros. Cerca de 755 milhões menos face ao que estava no Orçamento aprovado pelo Parlamento pelo PS, CDU e BE.

Centeno e o resto do governo dizem agora, no novo OE, que “em 2020, o investimento público estruturante deverá atingir cerca de 1 345 milhões de euros, o que representa um reforço superior a 600 milhões de euros face a 2019, concretizando a projetos que se encontram já em desenvolvimento ou em fases avançadas de estudo e contratação”.

A proposta de orçamento diz ainda que “o pacote de investimentos estruturantes previsto para o quadriénio 2019-2023 é ilustrativo da continuidade desta aposta”, “prevendo-se uma execução de cerca de 7068 milhões de euros ao longo deste período”.

“Do reforço de cerca de 605 milhões de euros estimado para 2020, cerca de 62% será canalizado para o setor dos transportes públicos, para a sua requalificação, expansão da rede e reforço da frota, 15% será afeto à área da saúde com o objetivo de financiar a construção de seis novos hospitais e 9% será adstrito a projetos de investimento de regadio”.