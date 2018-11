Centeno promete à troika ser bem comportado nas contas públicas

“O Governo continuará, em 2019, o rumo prosseguido ao longo da legislatura, através de uma gestão rigorosa das contas públicas”, diz o gabinete de Mário Centeno em resposta às avaliações da Comissão Europeia (em coordenação com o BCE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgadas esta sexta-feira.

Numa nota enviada esta sexta-feira às redações, o Ministério das Finanças opta por destacar os pontos mais positivos da sétima avaliação pós-programa do FMI e nona da Comissão Europeia e Banco Central Europeia, sublinhando que, além do rigor que pretende aplicar na execução do orçamento, continuará a tomar medidas para aumentar “a competitividade da economia, tendo por objetivo a promoção de um crescimento sustentado e inclusivo, numa perspetiva de médio e longo prazo”.

Centeno promete continuar a fazer reformas de “forma decidida, dando resposta aos desafios que se colocam ao país”.

Horas antes, a missão europeia lembrou ao governo algumas falhas importantes, nomeadamente o risco de desvio significativo face às regras do Pacto de Estabilidade patente no novo Orçamento e que, por isso, precisa de estar “mais focado na contenção da despesa”.

A missão do FMI também fez uma lista de recomendações. Elogiou Centeno por ter sido “cuidadoso com a despesa em 2018”, mas alertou que o próximo ano pode estar meio armadilhado, envolto em riscos negativos, prevendo um défice de 0,4% do PIB, o dobro face ao que dizem as Finanças (0,2%).

Às partes mais críticas, o gabinete do ministro respondeu antes com coisas boas e positivas.

Disse que “as instituições internacionais atestam progressos significativos em áreas chave da economia portuguesa, com especial destaque para a forte dinâmica das exportações, a recuperação do investimento e a diminuição do endividamento das famílias e das empresas”.

Que a taxa de desemprego desceu para 6,6% em setembro, “o nível mais baixo desde setembro de 2002” e que “o risco de pobreza e a desigualdade da distribuição de rendimento, segundo os dados mais recentes, continuam em queda”.

“O rigor da gestão das contas públicas e o compromisso do Governo com o cumprimento das metas orçamentais reflete-se no alinhamento das previsões do FMI para o défice de 2018 e as respetivas previsões nacionais.”

Centeno congratulou-se ainda com “a trajetória de redução da dívida pública que será consolidada com o pagamento, até ao final do ano e de forma antecipada, do remanescente da dívida ao FMI”, cerca de 4,7 mil milhões de euros.

Esta operação fará com que Portugal saia “do processo de Post-Programme Monitoring do FMI”, isto é, deixará de ser visitado regularmente (trimestralmente) pela instituição de Christine Lagarde pois esta deixará de ser credora da República.

Já os credores europeus continuarão a avaliar a par e passo o país nas próximas duas décadas. Estas missões [agora só com Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Mecanismo Europeu de Estabilidade] “ocorrerão regularmente até que Portugal salde uma parte significativa dos empréstimos recebidos no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro aplicado entre 2011 e 2014”, dizem as Finanças.

Portugal deve aos credores europeus quase 52 mil milhões de euros. Os primeiros reembolsos acontecem em 2025 e só terminam em 2042, de acordo com os calendários negociados, que podem no entanto ser alterados.

(atualizado 19h20)